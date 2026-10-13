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Panchkula News: ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी के विरोध में उतरे पैरामेडिकल कर्मचारी

Tue, 13 Oct 2026 02:21 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Tue, 13 Oct 2026 02:21 AM IST
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Paramedical staff protest against online transfer policy.
पंचकूला। हरियाणा स्वास्थ्य विभाग की ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी एमओटीपी 2026 को लेकर पैरामेडिकल कर्मचारियों में नाराजगी है। हरियाणा स्वास्थ्य पैरामेडिकल समन्वय समिति ने अतिरिक्त मुख्य सचिव स्वास्थ्य को पत्र लिखकर सभी पैरामेडिकल कैडरों को नीति से बाहर रखने की मांग की है।
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समिति के अनुसार नर्सिंग कैडर को नीति से छूट दी गई है, जबकि फार्मेसी अधिकारी, रेडियोलॉजी अधिकारी, लैब टेक्नोलॉजिस्ट, नेत्र रोग अधिकारी और अन्य पैरामेडिकल कैडर इसमें शामिल हैं। इसे भेदभावपूर्ण बताते हुए सभी संघों ने ऑनलाइन बैठक में विरोध जताया।
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समिति ने कहा कि विभाग में आधे से अधिक पैरामेडिकल पद रिक्त हैं। ऐसे में रेशनलाइजेशन के नाम पर कर्मचारियों का दूर-दराज के जिलों में तबादला करना उचित नहीं है। समिति ने नीति रद्द करने की मांग करते हुए चेतावनी दी कि मांगें पूरी नहीं होने पर आंदोलन किया जाएगा। जल्द ही महानिदेशक स्वास्थ्य को ज्ञापन सौंपा जाएगा।
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