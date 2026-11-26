विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

माई सिटी रिपोर्टरपंचकूला। हरियाणा की पंचायती राज संस्थाओं के सरकारी खातों से रकम उड़ाने का मामला अब 100 करोड़ रुपये से अधिक तक पहुंच गया है। जांच में ठगी के तार कई राज्यों के साथ विदेश तक जुड़ते नजर आ रहे हैं। एसआईटी ने अब तक सात संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। इनमें बिहार, राजस्थान और हरियाणा के आरोपी शामिल हैं। अब तक अभिषेक, गुरजिंदर, संजय, तरुण, मुकेश और उत्पल कांत समेत छह आरोपियों के नाम सामने आए हैं।बुधवार को सभी को अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें सात दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। जांच एजेंसियों को आशंका है कि सरकारी भुगतान पोर्टल को विदेश से हैक कर रकम देश के अलग-अलग हिस्सों में हजारों म्यूल बैंक खातों के जरिए पहुंचाई गई। अब पुलिस का मुख्य फोकस इस पूरे नेटवर्क की कड़ियां जोड़ने और रकम के लेन-देन में शामिल लोगों तक पहुंचने पर है।देशभर में फैले नेटवर्क की जांच के लिए बनाई चार टीमेंठगी की रकम और बैंक खातों का दायरा बढ़ने के बाद एसआईटी ने जांच तेज कर दी है। इसके लिए चार विशेष टीमें बनाई गई हैं। जरूरत के अनुसार दूसरे जिलों से भी पुलिसकर्मियों को जांच में शामिल किया गया है। ये टीमें अलग-अलग राज्यों में जाकर संदिग्ध बैंक खाताधारकों से पूछताछ करेंगी और आरोपियों की तलाश में छापेमारी करेंगी। पुलिस हैकिंग में शामिल अन्य लोगों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार करने की दिशा में भी काम कर रही है।सरकारी पोर्टल के लॉगिन और भुगतान प्रक्रिया की होगी जांचदूसरी ओर, पंचायत विभाग ने भी वित्तीय लेन-देन में संभावित चूक का पता लगाने के लिए प्रदेश के सभी जिलों से जानकारी जुटानी शुरू कर दी है। जिला परिषद के सीईओ, डीडीपीओ और बीडीपीओ कार्यालयों से भुगतान प्रक्रिया में शामिल मेकर और चेकर का पूरा विवरण मांगा गया है। इसमें संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों के नाम, आधार नंबर, ई-मेल तथा पोर्टल की यूजर आईडी से जुड़ी जानकारी शामिल है। इसका उद्देश्य यह पता लगाना है कि रकम ट्रांसफर होने में बैंकिंग व्यवस्था, डिजिटल भुगतान प्रणाली या लॉगिन सुरक्षा के स्तर पर कहां चूक हुई।एक हजार से अधिक खाते फ्रीज, रकम के लेन-देन की पड़तालजानकारी के अनुसार, ठगी की रकम देश के लगभग सभी राज्यों में फैले हजारों म्यूल खातों में ट्रांसफर की गई है। पुलिस अब तक एक हजार से अधिक बैंक खातों को फ्रीज करवा चुकी है। जांच टीमें खाताधारकों से पूछताछ कर रही हैं, ताकि यह पता लगाया जा सके कि इन खातों का इस्तेमाल किसके इशारे पर किया गया और सरकारी खजाने से निकली रकम आखिर कहां पहुंची।