फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Panchkula News ›   Nursing staff strike Panchkula Civil Hospital OPD services stalled online transfer policy

पंचकूला सिविल अस्पताल में नर्सिंग स्टाफ की हड़ताल: ओपीडी ठप, मरीज परेशान; ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी का विरोध

Mon, 05 Oct 2026 12:09 PM IST
Nivedita न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पंचकूला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पंचकूला Published by: Nivedita Updated Mon, 05 Oct 2026 12:09 PM IST
सार

प्रदेश में करीब 5500 और पंचकूला में 100 से अधिक नर्सिंग ऑफिसर इस हड़ताल में शामिल हैं। सुबह 10 बजे से ओपीडी और जनरल वार्डों का काम ठप हो गया है। पर्ची तो बन रही है, लेकिन इंजेक्शन, ड्रेसिंग, दवा वितरण, बीपी-शुगर जांच और एडमिट प्रक्रिया बंद है।

विज्ञापन
Nursing staff strike Panchkula Civil Hospital OPD services stalled online transfer policy
नर्सिंग स्टाफ की हड़ताल - फोटो : संवाद

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी के विरोध में पंचकूला सिविल अस्पताल सेक्टर-6 समेत प्रदेश के सभी सरकारी अस्पतालों में नर्सिंग ऑफिसर्स हरियाणा की 2 घंटे की पेन-डाउन स्ट्राइक शुरू हो गई है। नर्सिंग ऑफिसर्स वेलफेयर एसोसिएशन के आह्वान पर 5 से 7 अक्टूबर तक रोज सुबह 10 से 12 बजे तक हड़ताल रहेगी।
विज्ञापन




प्रदेश में करीब 5500 और पंचकूला में 100 से अधिक नर्सिंग ऑफिसर इस हड़ताल में शामिल हैं। सुबह 10 बजे से ओपीडी और जनरल वार्डों का काम ठप हो गया है। पर्ची तो बन रही है, लेकिन इंजेक्शन, ड्रेसिंग, दवा वितरण, बीपी-शुगर जांच और एडमिट प्रक्रिया बंद है। वार्डों में भर्ती मरीजों को ड्रिप और रूटीन इंजेक्शन के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। तीमारदार खुद भागदौड़ करते नजर आए।
विज्ञापन


हालांकि इमरजेंसी वार्ड, लेबर रूम, बच्चों की इमरजेंसी और इमरजेंसी ऑपरेशन थियेटर को हड़ताल से बाहर रखा गया है, वहां सेवाएं सामान्य चल रही हैं।

एसोसिएशन की स्टेट प्रेसिडेंट विनीता कुमारी ने बताया कि कैडर में 95% महिला स्टाफ है जो तीनों शिफ्ट में 24 घंटे काम करती हैं। आरोप है कि बिना सेफ्टी प्रोटोकॉल और बिना चर्चा के 5 साल पूरा होते ही जबरन दूर-दराज के जिलों में ट्रांसफर किया जा रहा है। पीएचसी-सीएचसी स्तर पर आज भी महिला नर्स को बिना महिला अटेंडेंट के अकेले नाइट शिफ्ट करनी पड़ती है। सुप्रीम कोर्ट की वर्कप्लेस सिक्योरिटी गाइडलाइन का पालन नहीं हो रहा। प्रशासन ने बातचीत से हल निकालने की बात कही है।
विज्ञापन
विज्ञापन

 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed