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Hindi News ›   Chandigarh ›   Panchkula News ›   No ghat on the Ghaggar River on the Ward 18 side; difficulties during religious events.

Panchkula News: घग्गर नदी पर वार्ड 18 की ओर घाट नहीं, धार्मिक आयोजनों में परेशानी

Wed, 14 Oct 2026 01:38 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Wed, 14 Oct 2026 01:38 AM IST
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No ghat on the Ghaggar River on the Ward 18 side; difficulties during religious events.
सेक्टर 25 से 28 के पास घाट बनाने की मांग, बरसात में श्रद्धालुओं को रहता है हादसे का डर
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रामगढ़। घग्गर नदी पर सेक्टर 20 और 21 की ओर सरकार की तरफ से पूजा घाट बनाए गए हैं, लेकिन नगर निगम के वार्ड नंबर 18 की ओर अब तक घाट नहीं बनाया गया है। इससे इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों और आसपास के गांवों से आने वाले श्रद्धालुओं को धार्मिक आयोजन करने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। लोगों का कहना है कि वे कई बार सरकार से इस ओर घाट बनाने की मांग कर चुके हैं, लेकिन अब तक केवल आश्वासन ही मिले हैं।
नगर निगम के वार्ड नंबर 18 के अंतर्गत सेक्टर 25, 26, 27 और 28 के नजदीक से घग्गर नदी बहती है। इस ओर रामगढ़, मान्कयां, बिल्ला और कोट सहित आसपास के क्षेत्रों से श्रद्धालु अपने आराध्य देव की पूजा-अर्चना करने पहुंचते हैं। दुर्गा पूजा, छठ पूजा, गणेश उत्सव, विश्वकर्मा जयंती और सरस्वती पूजा सहित विभिन्न धार्मिक अवसरों पर नदी किनारे पूजा करने की परंपरा है। घाट नहीं होने के कारण श्रद्धालुओं को असुविधा झेलनी पड़ती है।
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लोगों के अनुसार सेक्टर 20 और 21 की ओर बने घाटों पर भीड़ अधिक होने के कारण काफी संख्या में श्रद्धालु इस तरफ आते हैं। यहां नदी तक पहुंचने के लिए उचित रास्ता भी नहीं है। बरसात के मौसम में स्थिति और गंभीर हो जाती है। ऐसे में श्रद्धालुओं को पूजा-अर्चना के दौरान किसी अनहोनी का डर बना रहता है।
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घग्गर नदी के इस छोर पर गंदगी फैली हुई है। इससे जहरीले जीव-जंतुओं का भय भी बना रहता है। लोगों का कहना है कि घाट बनने से धार्मिक आयोजनों में सुविधा मिलने के साथ क्षेत्र में साफ-सफाई भी बेहतर हो सकेगी। तेजी से विकसित हो रहे इस क्षेत्र में आबादी बढ़ रही है, इसलिए घाट की जरूरत भी लगातार बढ़ रही है।
कोट
घग्गर नदी पर सेक्टर 28, 27, 26 और 25 की ओर घाट बनाया जाना चाहिए, ताकि श्रद्धालु नदी किनारे पहुंचकर अपने इष्ट देव की पूजा-अर्चना कर सकें। बरसात के मौसम में लोगों को काफी दिक्कत होती है।
- मान सिंह सैनी, गांव मदनपुर
सेक्टर 20 और 21 की ओर बने घाटों तक पहुंचने के लिए लोगों को कई किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है। पैदल आने वाले श्रद्धालुओं और छोटे बच्चों के साथ पहुंचने वाले परिवारों को ज्यादा परेशानी होती है। इस ओर भी घाट बनाया जाना चाहिए।

- अभिषेक जैन, सेक्टर 26
सरकार को घग्गर नदी पर अलग-अलग जगहों पर घाट बनाने चाहिए, ताकि लोगों को धार्मिक आयोजन करने के लिए दूर न जाना पड़े। इससे श्रद्धालुओं को सुविधा मिलेगी।
- मोरपाल, गांव मदनपुर
घग्गर नदी के इस ओर सेक्टरवासियों के साथ दूरदराज के गांवों से भी श्रद्धालु पूजा-अर्चना करने आते हैं। घाट, रास्ते और साफ-सफाई की व्यवस्था नहीं होने से परेशानी होती है। घाट बनने से लोगों को सुविधा मिलेगी और स्वच्छता भी बनी रहेगी।
- रघुबीर सिंह सैनी, गांव मदनपुर फॉर्म
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