फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Panchkula News ›   No bail for driver who rammed into police personnel after breaking through barricade.

Panchkula News: बैरिकेड तोड़ पुलिसकर्मियों को टक्कर मारने वाले चालक को जमानत नहीं

Tue, 06 Oct 2026 02:40 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Tue, 06 Oct 2026 02:40 AM IST
विज्ञापन
No bail for driver who rammed into police personnel after breaking through barricade.
पंचकूला। पिंजौर के मल्ला मोड़ पर पुलिस नाके के दौरान बैरिकेड तोड़ पुलिसकर्मियों को कार से टक्कर मारने के आरोपी चालक हरि सिंह धालीवाल उर्फ हरि सिंह की नियमित जमानत अर्जी जिला अदालत ने खारिज कर दी। अदालत ने चालक की भूमिका को कार में सवार सह-आरोपी से अधिक गंभीर माना।
विज्ञापन

मामला 27 अगस्त की रात का है। पुलिस के अनुसार सब इंस्पेक्टर मान सिंह की टीम नाके पर वाहनों की जांच कर रही थी। रात करीब 12:40 बजे तेज रफ्तार कार को रुकने का इशारा किया गया, लेकिन चालक ने रफ्तार बढ़ाकर बैरिकेड तोड़ दिया और पुलिसकर्मियों को टक्कर मार दी। हादसे में सब इंस्पेक्टर मान सिंह, कांस्टेबल सुमित और होमगार्ड संजय कुमार घायल हुए। संजय की टांग में फ्रैक्चर हुआ। बचाव पक्ष ने 85 वर्षीय मां की देखभाल का हवाला दिया, लेकिन अदालत ने राहत नहीं दी। सह-आरोपी युवती को 18 सितंबर को जमानत मिल चुकी है।
विज्ञापन


जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने अदालत को बताया कि सह-आरोपी को 18 सितंबर को जमानत मिल चुकी है। आरोपी की ओर से यह भी दलील दी गई कि वह 27 अगस्त से न्यायिक हिरासत में है और घर में उसकी 85 वर्षीय मां की देखभाल के लिए कोई अन्य व्यक्ति नहीं है। अदालत ने दोनों आरोपियों की भूमिका में अंतर को देखते हुए चालक को राहत देने से इनकार कर दिया। अदालत ने कार चलाने वाले आरोपी की भूमिका को अधिक गंभीर मानते हुए उसकी नियमित जमानत अर्जी खारिज कर दी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed