Panchkula News: उधार के रुपये मांगने पर पड़ोसी ने ईंट से किया हमला, नाक की हड्डी टूटी

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प्रिंस के अनुसार वह अपने पड़ोसी से उधार दिए 650 रुपये मांगने गया था। इसी बात को लेकर 10 अक्तूबर को पड़ोसी उसके साथ झगड़ा करने लगा। आरोप है कि विवाद के दौरान पड़ोसी ने उस पर ईंट से वार कर दिया। इससे उसकी नाक पर गंभीर चोट आई और हड्डी टूट गई। विज्ञापन

घटना के बाद परिजन उसे उपचार के लिए कालका के अस्पताल ले गए। वहां से चिकित्सकों ने उसे सेक्टर-6 स्थित नागरिक अस्पताल रेफर कर दिया। अस्पताल प्रबंधन ने घटना की सूचना पुलिस को दी। इसके बाद पिंजौर थाना पुलिस के जांच अधिकारी अस्पताल पहुंचे और घायल के बयान दर्ज किए। पुलिस मामले की आगामी जांच कर रही है। विज्ञापन विज्ञापन

प्रिंस के अनुसार वह अपने पड़ोसी से उधार दिए 650 रुपये मांगने गया था। इसी बात को लेकर 10 अक्तूबर को पड़ोसी उसके साथ झगड़ा करने लगा। आरोप है कि विवाद के दौरान पड़ोसी ने उस पर ईंट से वार कर दिया। इससे उसकी नाक पर गंभीर चोट आई और हड्डी टूट गई।घटना के बाद परिजन उसे उपचार के लिए कालका के अस्पताल ले गए। वहां से चिकित्सकों ने उसे सेक्टर-6 स्थित नागरिक अस्पताल रेफर कर दिया। अस्पताल प्रबंधन ने घटना की सूचना पुलिस को दी। इसके बाद पिंजौर थाना पुलिस के जांच अधिकारी अस्पताल पहुंचे और घायल के बयान दर्ज किए। पुलिस मामले की आगामी जांच कर रही है।

पिंजौर। पिंजौर की रत्तथपुर कॉलोनी में उधार के 650 रुपये मांगने को लेकर हुए विवाद में एक व्यक्ति ने पड़ोसी पर ईंट से हमला कर दिया। ईंट नाक पर लगने से प्रिंस की नाक की हड्डी टूट गई। घायल को कालका के अस्पताल से पंचकूला के सेक्टर-6 स्थित नागरिक अस्पताल रेफर किया गया। पुलिस ने घायल के बयान दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।