Panchkula News: सेक्टर-27 के सामने नेशनल हाईवे बना डंपिंग जोन, प्लास्टिक निगल रहे बेजुबान

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पंचकूला। सेक्टर-27 के सामने नेशनल हाईवे किनारे की सड़क इन दिनों कूड़ा घर में तब्दील हो गई है। हर रोज यहां ट्रॉली भर कचरा लाकर फेंका जा रहा है। खुले में पड़े इस कूड़े के ढेर में प्लास्टिक, गीला और सूखा कचरा सब एक साथ पड़ा है और दिनभर आवारा मवेशी इसमें मुंह मारते रहते हैं। यह नजारा राहगीरों और स्थानीय लोगों में रोष पैदा कर रहा है।दरअसल, यह एरिया घनी आबादी से घिरा है। एक तरफ रामगढ़, दूसरी तरफ पंजाब कॉलोनी और साथ में सेक्टर-27 का रिहायशी क्षेत्र लगता है। नेशनल हाईवे से रोजाना हजारों वाहन गुजरते हैं, लेकिन हाईवे किनारे लगे कूड़े के ढेर से उठती दुर्गंध ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि दिनभर हवा में बदबू घुली रहती है, जिससे मक्खी-मच्छर पनप रहे हैं और संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ गया है। बुजुर्ग और बच्चों में खांसी, बुखार की शिकायतें भी सामने आ रही हैं।स्थानीय लोगों राजेश शर्मा, संजीव कुमार, शकुंतला देवी, आशा ने बताया कि उन्होंने कई बार नगर निगम को शिकायत दी, लेकिन मौके पर न तो कूड़ा उठा और न ही कोई कार्रवाई हुई। लोगों का आरोप है कि कूड़ा गिराने वाले देर रात और अलसुबह का समय चुनते हैं। अंधेरे में छोटे हाथी और ट्रैक्टर-ट्रॉली से कचरा लाकर हाईवे किनारे फेंक दिया जाता है और सुबह तक पूरा इलाका कचरे से पट जाता है।इस लापरवाही की कीमत बेजुबानों को चुकानी पड़ रही है। स्थानीय लोगों के मुताबिक बीते दिन ही कचरा खाने से एक गौवंश की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि लगातार कूड़ा गिरने से आवारा मवेशियों का जमावड़ा लगा रहता है, जिससे दुर्घटना का खतरा बना हुआ है। इससे पहले भी कई पशु बीमार हो चुके हैं। नगर निगम के अधिकारियों का कहना है कि सेक्टर-27 मेन रोड पर लोग गैर-कानूनी ढंग से कूड़ा गिरा रहे हैं। यह निगम की अधिकृत साइट नहीं है। शहर में ऐसी जगहों को चिन्हित किया गया है, जहां अवैध डंपिंग हो रही है। अब निगम इन जगहों पर निगरानी बढ़ाएगा और रंगे हाथ पकड़े जाने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ ठोस कानूनी कार्रवाई और जुर्माना लगाया जाएगा।कोटनगर निगम शहर में अवैध रूप से गिराए जा रहे कूड़े को लेकर सख्त कदम उठा रहा है। नगर निगम अवैध कूड़ा गिराने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए लोगों का सहयोग ले रहा है।-अनिल नैन, चीफ सेनेटरी इंस्पेक्टर, नगर निगम, पंचकूला