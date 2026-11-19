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फायर ब्रिगेड की टीम ने गाड़ी की मदद से आग बुझाने का अभ्यास किया। एंबुलेंस कर्मियों ने घायलों को प्राथमिक उपचार देकर अस्पताल पहुंचाने की प्रक्रिया समझाई। एनडीआरएफ और होमगार्ड के जवानों ने बचाव कार्यों में आपसी तालमेल और जरूरी सावधानियों की जानकारी दी। विद्यार्थियों को बताया गया कि आग लगने पर घबराएं नहीं, लिफ्ट का इस्तेमाल न करें और धुएं से बचने के लिए नीचे झुककर सुरक्षित रास्ते से बाहर निकलें। मॉक ड्रिल का उद्देश्य आपात स्थिति में विभागों की तैयारियों और आपसी तालमेल को परखना तथा विद्यार्थियों को जागरूक करना था। संवाद

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पंचकूला। सेक्टर-12ए स्थित सार्थक मॉडल स्कूल में वीरवार सुबह आग लगने जैसी आपात स्थिति का दृश्य तैयार कर मॉक ड्रिल की गई। इसमें फायर ब्रिगेड, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ), एंबुलेंस, होमगार्ड और अन्य विभागों की टीमों ने हिस्सा लिया। अभ्यास के दौरान विद्यार्थियों और स्टाफ को सुरक्षित बाहर निकालने तथा घायलों को तुरंत मदद पहुंचाने की प्रक्रिया का प्रदर्शन किया गया।