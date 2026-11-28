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उन्होंने विभागों को निर्देश दिए कि सभी मांगों पर जल्द रिपोर्ट पेश की जानी चाहिए ताकि उचित फैसला लिया जा सके। उन्होंने बेरोजगार लाइब्रेरियन फ्रंट पंजाब, डेमोक्रेटिक मिड-डे मील कुक फ्रंट पंजाब और आउटसोर्स स्वास्थ्य विभाग कर्मचारी यूनियन समेत अन्य यूनियनों के साथ बैठक की।

चंडीगढ़। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने शुक्रवार को विभिन्न कर्मचारी संगठनों के साथ बैठकें कीं और जायज मांगों को पूरी करने का भरोसा दिया।