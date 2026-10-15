मनीषा मौत मामला: सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट पर दोनों पक्षों में बहस, अब 28 अक्तूबर को आएगा फैसला

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बहस पूरी होने के बाद अदालत ने मामले में फैसला सुनाने के लिए 28 अक्टूबर की तारीख निर्धारित की है। मनीषा के परिजन वीरवार को सुनवाई के लिए अदालत पहुंचे थे। परिवार सीबीआई की जांच पर सवाल उठाते हुए मामले में न्याय की मांग कर रहा है। परिजनों ने सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट पर आपत्ति जताते हुए विरोध याचिका दायर की थी। अब अदालत के फैसले पर सभी की निगाहें टिकी हैं। बहस पूरी होने के बाद अदालत ने मामले में फैसला सुनाने के लिए 28 अक्टूबर की तारीख निर्धारित की है। मनीषा के परिजन वीरवार को सुनवाई के लिए अदालत पहुंचे थे। परिवार सीबीआई की जांच पर सवाल उठाते हुए मामले में न्याय की मांग कर रहा है। परिजनों ने सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट पर आपत्ति जताते हुए विरोध याचिका दायर की थी। अब अदालत के फैसले पर सभी की निगाहें टिकी हैं।

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भिवानी की शिक्षिका मनीषा की मौत के मामले में सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट के खिलाफ परिजनों की ओर से दायर विरोध याचिका पर वीरवार को पंचकूला स्थित विशेष सीबीआई अदालत में दोनों पक्षों के बीच बहस हुई।