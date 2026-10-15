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मनीषा मौत मामला: सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट पर दोनों पक्षों में बहस, अब 28 अक्तूबर को आएगा फैसला

Thu, 15 Oct 2026 03:36 PM IST
Nivedita संवाद न्यूज एजेंसी, पंचकूला
संवाद न्यूज एजेंसी, पंचकूला Published by: Nivedita Updated Thu, 15 Oct 2026 03:36 PM IST
सार

अदालत ने मामले में फैसला सुनाने के लिए 28 अक्टूबर की तारीख निर्धारित की है। मनीषा के परिजन वीरवार को सुनवाई के लिए अदालत पहुंचे थे। परिवार सीबीआई की जांच पर सवाल उठाते हुए मामले में न्याय की मांग कर रहा है।

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Manisha death case Arguments on CBI closure report verdict on October 28
मनीषा के पिता संजय कुमार - फोटो : संवाद

विस्तार
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भिवानी की शिक्षिका मनीषा की मौत के मामले में सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट के खिलाफ परिजनों की ओर से दायर विरोध याचिका पर वीरवार को पंचकूला स्थित विशेष सीबीआई अदालत में दोनों पक्षों के बीच बहस हुई। 
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बहस पूरी होने के बाद अदालत ने मामले में फैसला सुनाने के लिए 28 अक्टूबर की तारीख निर्धारित की है। मनीषा के परिजन वीरवार को सुनवाई के लिए अदालत पहुंचे थे। परिवार सीबीआई की जांच पर सवाल उठाते हुए मामले में न्याय की मांग कर रहा है। परिजनों ने सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट पर आपत्ति जताते हुए विरोध याचिका दायर की थी। अब अदालत के फैसले पर सभी की निगाहें टिकी हैं।
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