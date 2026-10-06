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Hindi News ›   Chandigarh ›   Panchkula News ›   Hearing on Ram Kumar Singh's bail in the IDFC First Bank case to be held on October 13.

Panchkula News: आईडीएफसी फर्स्ट बैंक मामले में राम कुमार सिंह की जमानत पर 13 अक्टूबर को होगी सुनवाई

Tue, 06 Oct 2026 02:40 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Tue, 06 Oct 2026 02:40 AM IST
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Hearing on Ram Kumar Singh's bail in the IDFC First Bank case to be held on October 13.
पंचकूला। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक से जुड़े घोटोले के मामले में आईएएस राम कुमार सिंह की नियमित जमानत याचिका पर सोमवार को पंचकूला स्थित विशेष सीबीआई अदालत में सुनवाई हुई। अदालत ने जमानत याचिका को दर्ज करते हुए केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को नोटिस जारी किया है। मामले की अगली सुनवाई 13 अक्टूबर को होगी। अदालत के आदेश के अनुसार यह आरोपी की ओर से दायर पहली नियमित जमानत याचिका है। राम कुमार सिंह की ओर से तहत नियमित जमानत की मांग की गई है। अदालत ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के पूर्व निर्देशों के अनुपालन में अदालती कर्मचारी को इस मामले से संबंधित रिकॉर्ड की जांच करने को कहा है। इसके साथ ही अदालत ने सीबीआई के वरिष्ठ लोक अभियोजक को निर्देश दिया है कि अगली सुनवाई पर आरोपी या अन्य आरोपियों की जमानत याचिकाओं की लंबित अथवा निस्तारित स्थिति से संबंधित आवश्यक जानकारी अपने जवाब के साथ अदालत में प्रस्तुत करें। अदालत ने 5 अक्टूबर के आदेश में स्पष्ट किया कि फिलहाल जमानत पर कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। अब मामले की अगली सुनवाई 13 अक्टूबर को होगी।
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