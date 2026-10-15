Panchkula News: शिक्षिका मनीषा की मौत के मामले में सुनवाई टली, अब आज होगी बहस

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सीबीआई ने 12 अगस्त 2026 को अदालत में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर मनीषा की मौत को आत्महत्या बताया था। इससे असंतुष्ट मनीषा के पिता ने विरोध याचिका दायर कर जांच के निष्कर्षों पर आपत्ति जताई है। उन्होंने मामले की दोबारा गहन जांच कराने की मांग की है। विज्ञापन

मनीषा 11 अगस्त 2025 को लापता हुई थी और 13 अगस्त को उसका शव खेतों में मिला था। परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की थी। अब वीरवार को अदालत में क्लोजर रिपोर्ट और विरोध याचिका पर बहस होगी। विज्ञापन विज्ञापन

सीबीआई ने 12 अगस्त 2026 को अदालत में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर मनीषा की मौत को आत्महत्या बताया था। इससे असंतुष्ट मनीषा के पिता ने विरोध याचिका दायर कर जांच के निष्कर्षों पर आपत्ति जताई है। उन्होंने मामले की दोबारा गहन जांच कराने की मांग की है।मनीषा 11 अगस्त 2025 को लापता हुई थी और 13 अगस्त को उसका शव खेतों में मिला था। परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की थी। अब वीरवार को अदालत में क्लोजर रिपोर्ट और विरोध याचिका पर बहस होगी।

पंचकूला। भिवानी की शिक्षिका मनीषा की मौत के मामले में बुधवार को पंचकूला की विशेष सीबीआई अदालत में होने वाली सुनवाई टल गई। अब सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट के खिलाफ दायर विरोध याचिका पर 15 अक्तूबर को बहस होगी। बुधवार को मनीषा के परिजन भी अदालत पहुंचे थे।