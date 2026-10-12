Panchkula News: सेमीफाइनल में हारे हरियाणा के दुकलान, रित्विक ने फाइनल में बनाई जगह

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दूसरे सेमीफाइनल में पश्चिम बंगाल के आदित्य दास ने हमवतन रिषान चट्टोपाध्याय को पांच गेम तक चले रोमांचक मुकाबले में 9-11, 13-11, 8-11, 11-9, 11-8 से हराया। पिछड़ने के बाद वापसी करते हुए आदित्य ने जीत दर्ज की। विज्ञापन

लड़कियों के यू-17 वर्ग में तमिलनाडु की अनन्या मुरलीधरन ने महाराष्ट्र की स्वरा करमरकर को 11-8, 11-9, 11-9 से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। वहीं, कर्नाटक की तनीष्का कालभैरव ने पश्चिम बंगाल की अहोना रे को पांच गेम में 9-11, 11-9, 11-5, 6-11, 11-5 से मात दी। विज्ञापन विज्ञापन



दोनों वर्गों के खिताबी मुकाबले रविवार शाम ताऊ देवी लाल इंडोर हॉल में खेले जाएंगे। दूसरे सेमीफाइनल में पश्चिम बंगाल के आदित्य दास ने हमवतन रिषान चट्टोपाध्याय को पांच गेम तक चले रोमांचक मुकाबले में 9-11, 13-11, 8-11, 11-9, 11-8 से हराया। पिछड़ने के बाद वापसी करते हुए आदित्य ने जीत दर्ज की।लड़कियों के यू-17 वर्ग में तमिलनाडु की अनन्या मुरलीधरन ने महाराष्ट्र की स्वरा करमरकर को 11-8, 11-9, 11-9 से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। वहीं, कर्नाटक की तनीष्का कालभैरव ने पश्चिम बंगाल की अहोना रे को पांच गेम में 9-11, 11-9, 11-5, 6-11, 11-5 से मात दी।दोनों वर्गों के खिताबी मुकाबले रविवार शाम ताऊ देवी लाल इंडोर हॉल में खेले जाएंगे।

पंचकूला। सेक्टर-3 स्थित ताऊ देवी लाल इंडोर हॉल में चल रही दूसरी नेशनल रैंकिंग टेबल टेनिस चैंपियनशिप में हरियाणा के दुकलान वत्सल का सफर यू-17 लड़कों के सेमीफाइनल में थम गया। रविवार को दिल्ली के रित्विक गुप्ता ने उन्हें सीधे गेम में 11-5, 11-2, 11-5 से हराकर फाइनल में जगह बनाई। रित्विक ने पूरे मुकाबले में दबदबा बनाए रखा और दुकलान को वापसी का मौका नहीं दिया।