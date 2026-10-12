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Panchkula News: सेमीफाइनल में हारे हरियाणा के दुकलान, रित्विक ने फाइनल में बनाई जगह

Mon, 12 Oct 2026 02:58 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Mon, 12 Oct 2026 02:58 AM IST
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Haryana's Duklan loses in semifinals; Ritvik secures a spot in the final.
पंचकूला। सेक्टर-3 स्थित ताऊ देवी लाल इंडोर हॉल में चल रही दूसरी नेशनल रैंकिंग टेबल टेनिस चैंपियनशिप में हरियाणा के दुकलान वत्सल का सफर यू-17 लड़कों के सेमीफाइनल में थम गया। रविवार को दिल्ली के रित्विक गुप्ता ने उन्हें सीधे गेम में 11-5, 11-2, 11-5 से हराकर फाइनल में जगह बनाई। रित्विक ने पूरे मुकाबले में दबदबा बनाए रखा और दुकलान को वापसी का मौका नहीं दिया।
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दूसरे सेमीफाइनल में पश्चिम बंगाल के आदित्य दास ने हमवतन रिषान चट्टोपाध्याय को पांच गेम तक चले रोमांचक मुकाबले में 9-11, 13-11, 8-11, 11-9, 11-8 से हराया। पिछड़ने के बाद वापसी करते हुए आदित्य ने जीत दर्ज की।
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लड़कियों के यू-17 वर्ग में तमिलनाडु की अनन्या मुरलीधरन ने महाराष्ट्र की स्वरा करमरकर को 11-8, 11-9, 11-9 से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। वहीं, कर्नाटक की तनीष्का कालभैरव ने पश्चिम बंगाल की अहोना रे को पांच गेम में 9-11, 11-9, 11-5, 6-11, 11-5 से मात दी।
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दोनों वर्गों के खिताबी मुकाबले रविवार शाम ताऊ देवी लाल इंडोर हॉल में खेले जाएंगे।
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