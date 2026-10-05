भंडारे में चुराया था तीन तोले सोने का कड़ा: 70 साल की लक्ष्मी और 58 साल की कर्मजीत का कांड, गिरफ्तार

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दोनों को जीरकपुर से पकड़ा गया। गिरफ्तार महिलाओं की पहचान 70 वर्षीय लक्ष्मी कौर और 58 वर्षीय कर्मजीत कौर के रूप में हुई है। अदालत ने दोनों को दो दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया।पुलिस के अनुसार, सेक्टर-4 निवासी व्यक्ति 26 मार्च को पत्नी के साथ भंडारे में पहुंचा था। भीड़ के दौरान पत्नी के हाथ से करीब तीन तोले का सोने का कड़ा गायब हो गया। तलाश के बाद भी कड़ा नहीं मिला। 27 मार्च को थाना मनसा देवी कॉम्प्लेक्स में शिकायत दी गई।जांच में पंजाब की कुछ महिलाओं के शामिल होने की जानकारी मिली। पुलिस ने जीरकपुर में दबिश देकर दोनों को गिरफ्तार किया। पूछताछ में अन्य महिलाओं के साथ मिलकर भीड़ का फायदा उठाकर चोरी करने की बात सामने आई है। पुलिस गिरोह में शामिल अन्य महिलाओं और कड़े की बरामदगी के लिए जांच कर रही है।पुलिस के अनुसार, लक्ष्मी कौर पर पंजाब और हरियाणा में करीब 10, जबकि कर्मजीत कौर पर चार मामले दर्ज हैं। पुलिस कमिश्नर पंकज नैन ने कहा कि धार्मिक स्थलों पर सुरक्षा के लिए विशेष नजर रखी जा रही है।