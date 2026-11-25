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पंचकूला। जिले की पंचायतों और पंचायत समितियों के बैंक खातों से 74.70 लाख रुपये की धोखाधड़ी के मामले में साइबर क्राइम थाना सेक्टर-20 पुलिस ने बिहार के दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं, रायपुररानी के काजमपुर गांव में महिला कर्मचारी की जगह दूसरे व्यक्ति द्वारा पंचायतों का ऑडिट किए जाने की सूचना पर सीएम फ्लाइंग स्क्वॉयड ने छापेमारी की। टीम ने बीडीपीओ कार्यालय में पहुंचकर ऑडिट से जुड़े रिकॉर्ड और दस्तावेजों की जांच की।पंचायती राज विभाग के अधिकारी की शिकायत पर साइबर क्राइम थाना सेक्टर-20 में मामला दर्ज किया गया था। 14 और 15 नवंबर को पंचायतों और पंचायत समितियों के बैंक खातों से संदिग्ध लेनदेन के जरिए 74 लाख 70 हजार रुपये निकाले गए थे। 18 नवंबर को मामला सामने आने के बाद जांच शुरू हुई। प्रारंभिक जांच में पता चला कि डिजिटल सिग्नेचर से छेड़छाड़ कर भुगतान प्रक्रिया में सेंध लगाई गई। अलग-अलग खातों से निकाली गई रकम एक ही निजी कंपनी के खाते में भेजी गई थी। पुलिस ने बैंक रिकॉर्ड और डिजिटल लेनदेन की जांच के बाद मुकेश कुमार निवासी मुजफ्फरपुर और उत्पल कांत निवासी वैशाली (बिहार) को गिरफ्तार किया है। पुलिस अब रकम के लेनदेन और अन्य लोगों की भूमिका की जांच कर रही है।दूसरी ओर सोमवार दोपहर करीब 12 बजे सीएम फ्लाइंग ने काजमपुर गांव में छापेमारी की। टीम को मौके पर निखिल शर्मा ऑडिट करते मिला। वहां रायपुररानी बीडीपीओ कार्यालय का एक सेक्रेटरी भी मौजूद था। टीम ने दोनों से करीब एक घंटे पूछताछ की और फिर बीडीपीओ कार्यालय पहुंचकर जिले की आठ पंचायतों के ऑडिट रिकॉर्ड की जांच की। कुछ दस्तावेजों की फोटो कॉपी करवाई गई, जबकि अहम दस्तावेज कब्जे में लिए गए। टीम शाम पांच बजे तक जांच करती रही।विभाग को अप्रैल 2023 से मार्च 2026 तक पंचायतों के विकास कार्यों पर हुए खर्च का ऑडिट करवाना था। इसके लिए एक महिला कर्मचारी की ड्यूटी लगाई गई थी। आरोप है कि पिछले करीब एक महीने से उसकी जगह दूसरा व्यक्ति पंचायतों में जाकर ऑडिट कर रहा था।