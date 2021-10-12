Panchkula News: लाल-नीली बत्ती वाली कार का पांच किलोमीटर पीछा, 30 हजार का चालान

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पंचकूला। अनधिकृत लाल-नीली बत्ती लगाकर घूम रही कार को डीसीपी क्राइम एंड ट्रैफिक अमरिंदर सिंह ने करीब पांच किलोमीटर पीछा करने के बाद सेक्टर-15 के पास रुकवाया। कार पर अस्थायी नंबर प्लेट लगी थी और उसमें दो युवक सवार थे। मंगलवार रात करीब 8:30 बजे सेक्टर-14 मार्केट की ओर जाते समय डीसीपी की नजर कार पर पड़ी। रुकने का इशारा करने पर चालक कार लेकर रिहायशी इलाकों की ओर भागने लगा। बाद में डीसीपी ने पीछा कर उसे पकड़ लिया। मौके पर सिटी ट्रैफिक थाना प्रभारी को बुलाकर वाहन की जांच करवाई गई। यातायात नियमों के विभिन्न उल्लंघनों पर कार का 30 हजार रुपये का चालान किया गया और वाहन इंपाउंड कर थाना सेक्टर-14 में खड़ा करवाया गया।