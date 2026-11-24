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दरअसल, पंजाब के संदर्भ में इस बार भाजपा का लक्ष्य बहुत बड़ा है। 26 जून को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विजन डॉक्यूमेंट 2026-2029 जारी किया था। इसमें 31 दिसंबर 2029 तक पंजाब समेत देश से नशे के कारोबार को जड़ से खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है। पंजाब सीमापार से होने वाली ड्रग तस्करी और नशे से प्रभावित राज्य होने के कारण इस अभियान का अहम केंद्र है। इसमें पाकिस्तान की सीमा से सटे सूबे के छह जिले अति संवेदनशील चिह्नित किए गए हैं।जब तक पाकिस्तान से पंजाब के रास्ते आने वाली नशे की सप्लाई चेन पर लगाम नहीं कसी जाती, तब तक एनडीए के लिए यह लक्ष्य हासिल करना बहुत मुश्किल है। इसी वजह से इस बार पंजाब में जीत हासिल करना भाजपा की सियासी प्राथमिकताओं में शामिल है। यही कारण है कि सूबे में 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान शिअद से अधिक वोट प्रतिशत हासिल करने के बावजूद भाजपा छोटे भाई की भूमिका निभाने को तैयार हो गई।उधर, पार्टी सूत्रों के मुताबिक भाजपा ने अकेले चुनाव लड़ने की क्षमता, जमीनी स्तर पर कैडर की मजबूती और संगठनात्मक स्थिति जैसे विभिन्न पहलुओं पर सीट-दर-सीट तीन सर्वे करवाए। इनमें यह बात सामने आई कि सूबे में मतदाताओं के बीच भाजपा की पैठ तो बढ़ी है लेकिन पार्टी अभी अकेले चुनाव जीतने की स्थिति में नहीं है इसलिए एक मजबूत सियासी साथी के साथ मिलकर समीकरणों के सहारे जीत की राह तलाशनी होगी।दूसरी ओर, पार्टी सूत्रों ने बताया कि इस गठबंधन को लेकर करीब तीन महीने तक विस्तार से चर्चा हुई। भाजपा के प्रदेश स्तरीय नेताओं को दिल्ली बुलाकर सलाह-मशविरा किया गया। इसके बाद शिअद के समक्ष सीटों के बंटवारे और मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर चर्चा हुई। शिअद ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहता है, भाजपा इसके लिए तैयार भी है लेकिन सीटों का अंतर बहुत ज्यादा नहीं होगा। चुनाव में जीत मिलने पर शिअद की ओर से मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, इसमें भी भाजपा का बड़ा दखल रहेगा।सूत्रों के अनुसार, शिअद की ओर से भाजपा की सहमति के बाद ही उस नेता को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया जाएगा, जो किसी विवाद से जुड़ा न हो।