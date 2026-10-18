Panchkula News: पंजाब आएगी चुनाव आयोग की टीम, तैयारियां तेज
चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Sun, 18 Oct 2026 12:48 AM IST
Updated Sun, 18 Oct 2026 12:48 AM IST
विज्ञापन
चंडीगढ़। पंजाब में वर्ष 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने के लिए भारत निर्वाचन आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों की टीम जल्द पंजाब का दौरा कर सकती है।
दौरे के दौरान विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के अलावा सिविल और पुलिस प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठकें होने की संभावना है। इनमें चुनावी तैयारियों, प्रशासनिक व्यवस्था और सुरक्षा इंतजामों की समीक्षा की जा सकती है।
पंजाब में विधानसभा की 117 सीटें हैं। ऐसे में चुनाव से पहले आयोग की टीम का संभावित दौरा तैयारियों के लिहाज से अहम माना जा रहा है। हालांकि, दौरे की तारीख और कार्यक्रम को लेकर अभी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। टीम के दौरे को विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के तौर पर देखा जा रहा है। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा का फैसला निर्वाचन आयोग ही करेगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
दौरे के दौरान विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के अलावा सिविल और पुलिस प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठकें होने की संभावना है। इनमें चुनावी तैयारियों, प्रशासनिक व्यवस्था और सुरक्षा इंतजामों की समीक्षा की जा सकती है।
विज्ञापन
पंजाब में विधानसभा की 117 सीटें हैं। ऐसे में चुनाव से पहले आयोग की टीम का संभावित दौरा तैयारियों के लिहाज से अहम माना जा रहा है। हालांकि, दौरे की तारीख और कार्यक्रम को लेकर अभी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। टीम के दौरे को विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के तौर पर देखा जा रहा है। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा का फैसला निर्वाचन आयोग ही करेगा।
विज्ञापन