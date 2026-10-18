Panchkula News: पंजाब आएगी चुनाव आयोग की टीम, तैयारियां तेज

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दौरे के दौरान विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के अलावा सिविल और पुलिस प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठकें होने की संभावना है। इनमें चुनावी तैयारियों, प्रशासनिक व्यवस्था और सुरक्षा इंतजामों की समीक्षा की जा सकती है।पंजाब में विधानसभा की 117 सीटें हैं। ऐसे में चुनाव से पहले आयोग की टीम का संभावित दौरा तैयारियों के लिहाज से अहम माना जा रहा है। हालांकि, दौरे की तारीख और कार्यक्रम को लेकर अभी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। टीम के दौरे को विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के तौर पर देखा जा रहा है। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा का फैसला निर्वाचन आयोग ही करेगा।