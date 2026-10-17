Panchkula News: गाड़ी हटाने को लेकर विवाद, परिवार पर हमला

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विकास के अनुसार, 12 अक्टूबर की शाम करीब 7:30 बजे उसके पिता रघुबीर सिंह ड्यूटी से एक्टिवा पर घर लौट रहे थे। गली में पड़ोसी मंदीप सिंह की गाड़ी खड़ी होने से रास्ता बाधित था। गाड़ी हटाने को कहने पर विवाद बढ़ गया। आरोप है कि मंदीप के बेटों ने डंडों से हमला कर दिया। शोर सुनकर मौके पर पहुंचे विकास, उसकी मां और बहन के साथ भी मारपीट की गई। विज्ञापन

शिकायत के मुताबिक, झगड़े के दौरान 22 हजार रुपये, कागजात और चांदी व सोने की चेन गायब हो गईं। एक्टिवा को भी नुकसान पहुंचाया गया। विकास के अनुसार, 12 अक्टूबर की शाम करीब 7:30 बजे उसके पिता रघुबीर सिंह ड्यूटी से एक्टिवा पर घर लौट रहे थे। गली में पड़ोसी मंदीप सिंह की गाड़ी खड़ी होने से रास्ता बाधित था। गाड़ी हटाने को कहने पर विवाद बढ़ गया। आरोप है कि मंदीप के बेटों ने डंडों से हमला कर दिया। शोर सुनकर मौके पर पहुंचे विकास, उसकी मां और बहन के साथ भी मारपीट की गई।शिकायत के मुताबिक, झगड़े के दौरान 22 हजार रुपये, कागजात और चांदी व सोने की चेन गायब हो गईं। एक्टिवा को भी नुकसान पहुंचाया गया।

पंचकूला। चंडीमंदिर थाना क्षेत्र के गांव जलौली में गली से गाड़ी हटाने को लेकर हुए विवाद में एक परिवार के सदस्यों से मारपीट का मामला सामने आया है। शिकायतकर्ता विकास ने पड़ोसियों पर उसके पिता, भाई और परिवार की महिलाओं के साथ मारपीट करने तथा जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।