फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Panchkula News ›   Devotees thronged the Samlotha Mata temple on Ashtami.

Panchkula News: अष्टमी पर समलोठा माता मंदिर में उमड़े श्रद्धालु

Mon, 19 Oct 2026 02:25 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Mon, 19 Oct 2026 02:25 AM IST
विज्ञापन
Devotees thronged the Samlotha Mata temple on Ashtami.
कोताहा कल्याण परिषद और मंदिर कमेटी ने श्रद्धालुओं के लिए किए विशेष प्रबंध
विज्ञापन


संवाद न्यूज एजेंसी










मोरनी। अष्टमी के पावन अवसर पर रविवार को मोरनी के प्राचीन एवं ऐतिहासिक श्री दुर्गा समलोठा माता मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। रविवार का अवकाश होने के कारण सुबह से ही माता के दर्शन के लिए भक्तों की लंबी कतारें लगी रहीं। श्रद्धालु जयकारे लगाते हुए माता के दर्शन करने पहुंचे।



कोटाहा कल्याण परिषद और मंदिर कमेटी की ओर से श्रद्धालुओं के ठहरने, खाने और भंडारे की विशेष व्यवस्था की गई। दिनभर भंडारे में श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया गया, ताकि दूर-दराज से आने वाले भक्तों को परेशानी न हो।
विज्ञापन




कोटाहा कल्याण परिषद के प्रधान ओमप्रकाश शर्मा ने कहा कि माता के दरबार में आने वाले श्रद्धालुओं की सेवा करना पुण्य का कार्य है। मंदिर कमेटी के सदस्य अमित कुमार और श्रवण कुमार शर्मा ने बताया कि श्रद्धालुओं की सुविधा और व्यवस्था बनाए रखना कमेटी की प्राथमिकता है। इस दौरान मंदिर के पास पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की सेवाएं भी उपलब्ध रहीं।
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed