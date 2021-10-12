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Panchkula News: डेंगू का डंक हुआ और तीखा, 10 दिन में 25 नए मरीज

Thu, 08 Oct 2026 01:53 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Thu, 08 Oct 2026 01:53 AM IST
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Dengue's sting sharpens: 25 new cases in 10 days.
पंचकूला। जिले में डेंगू के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। 24 सितंबर तक 42 मरीज थे, जबकि 10 दिन में 25 नए केस मिलने से आंकड़ा 67 पार हो गया। मंगलवार को सूरजपुर और कोट पीएचसी क्षेत्र से एक-एक मरीज मिला। अर्बन पंचकूला में 23, सूरजपुर में 18, पिंजौर में 13 और कालका में पांच केस हैं। अर्बन पंचकूला और सूरजपुर में ही 41 मरीज हैं, जो कुल मामलों का 60 फीसदी से अधिक है। पिछले साल छह अक्तूबर तक 59 केस थे। इस बार अब तक किसी की मौत नहीं हुई है। मलेरिया के भी 10 केस मिले हैं, जिनमें आठ ओल्ड पंचकूला के हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार लार्वा मिलने पर 70 हजार से अधिक नोटिस जारी किए गए हैं और नगर निगम को कार्रवाई की जानकारी दी जा रही है। नोडल अधिकारी डॉ. सोनू अरोड़ा ने बताया कि टीमें लगातार जांच कर रही हैं। पीएमओ डॉ. आरएस चौहान ने कहा कि अस्पताल में इलाज की पर्याप्त व्यवस्था है।
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