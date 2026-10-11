Panchkula News: रामलीला में दशरथ दरबार और नामकरण संस्कार का हुआ मंचन

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मंचन में राजा दशरथ के दरबार का दृश्य प्रमुख आकर्षण रहा। इसके बाद नामकरण संस्कार और जनक दरबार के प्रसंग प्रस्तुत किए गए। राक्षसों की खुराफात और शरारतों से जुड़े दृश्यों ने भी रामलीला में रोचकता बढ़ाई। दर्शकों ने कलाकारों की प्रस्तुतियों की सराहना की।राजा दशरथ की भूमिका पवन शर्मा ने निभाई, जबकि वशिष्ठ के किरदार में कृष्ण शर्मा नजर आए। श्रृंगी ऋषि की भूमिका सुनील, मैत्री की भूमिका राकेश और द्वारपाल की भूमिका हरप्रीत ने निभाई। आर्यन ने भी मंचन में भाग लिया। क्लब का उद्देश्य रामायण के माध्यम से भारतीय संस्कृति, धार्मिक मूल्यों और परंपराओं को नई पीढ़ी तक पहुंचाना है।