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यह मामला भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) के अनिवार्य आईएसआई चिह्न के बिना खिलौने बिक्री के लिए उपलब्ध कराने से जुड़ा था। अदालत ने स्पष्ट किया कि तीसरे पक्ष के विक्रेताओं के सामान के लिए ऑनलाइन मंच को सीधे जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है।जस्टिस एनएस शेखावत की पीठ ने कहा कि अमेजन केवल खरीदारों और विक्रेताओं को जोड़ने का काम करता है। कंपनी के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई शुरू करने से न्याय की विफलता हुई है।अदालत ने माना कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत ऑनलाइन मध्यस्थ के रूप में अमेजन को पूरी तरह कानूनी संरक्षण प्राप्त है। वर्ष 2023 में अधिकारियों ने अमेजन के लुधियाना स्थित फुलफिलमेंट सेंटर पर छापा मारा था। इस दौरान बिना आईएसआई चिह्न वाले कई खिलौने जब्त किए गए थे। ब्यूरो