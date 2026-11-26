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एथलेटिक्स के ट्रायल लुधियाना के गुरु नानक स्टेडियम, लॉन टेनिस के पटियाला स्थित पोलो ग्राउंड और हॉकी के जालंधर स्थित ओलंपियन सुरजीत सिंह हॉकी स्टेडियम में होंगे। खेल निदेशक हरप्रीत सिंह ने बताया कि प्रतियोगिताएं जयपुर (लॉन टेनिस, 13-19 दिसंबर), नैनीताल (हॉकी, 22 दिसंबर-3 जनवरी) और देहरादून (एथलेटिक्स, 28-30 दिसंबर) में होंगी।नियमित सरकारी कर्मचारी अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) लेकर हिस्सा ले सकते हैं। वर्दीधारी पुलिस, अर्धसैनिक बल, स्वायत्त संस्थाओं, सार्वजनिक उपक्रमों, बैंकों के कर्मचारी तथा छह महीने से कम सेवा वाले नवनियुक्त कर्मी पात्र नहीं होंगे। प्रतियोगिताओं में आने-जाने, रहने और खाने का खर्च खिलाड़ियों को स्वयं उठाना होगा।