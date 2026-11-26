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इसके अतिरिक्त, उपरोक्त नगरपालिका इकाइयों का कोई भी मतदाता जो पंजाब राज्य के सरकारी दफ्तरों, बोर्डों, निगमों या शिक्षण संस्थानों में सेवा निभा रहा है, अपना वोटर कार्ड संबंधित अधिकारी को दिखाकर 28 नवंबर को होने वाले चुनावों में अपना वोट डालने के अधिकार का उपयोग करने के लिए विशेष अवकाश ले सकता है। यह अवकाश उसकी छुट्टियों में से नहीं काटा जाएगा।

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चंडीगढ़। नगर निकाय चुनाव के मद्देनजर तीन शहरों पटियाला, बाघा पुराना व धर्मकोट में 28 नवंबर को अवकाश रहेगा। इनके अंतर्गत नगर निगम पटियाला के 30 वार्डों, नगर परिषद बाघा पुराना के 15 वार्डों और नगर परिषद धर्मकोट के 7 वार्डों में कराए जाएंगे।