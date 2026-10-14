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Panchkula News: बुजुर्ग महिला की जमीन पर अवैध कब्जा करने का प्रयास, केस दर्ज

Wed, 14 Oct 2026 01:37 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Wed, 14 Oct 2026 01:37 AM IST
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Case registered over attempt to illegally occupy elderly woman's land.
संवाद न्यूज एजेंसी
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पंचकूला। मोरनी के थापली क्षेत्र में जमीन पर अवैध कब्जे को लेकर 78 वर्षीय निर्मला देवी ने पुलिस कमिश्नर को शिकायत दी है। इसके बाद चंडीमंदिर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उन्होंने पुलिस को दी शिकायत में आरोप लगाया है कि गोपाल सिंह और उसके साथी अदालत के रोक संबंधी आदेशों, पंचायत में हुए फैसले और अन्य मुकदमों के बावजूद उनकी जमीन पर कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। सेक्टर-21, पंचकूला निवासी निर्मला देवी ने पुलिस को शिकायत के माध्यम से मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की है।
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