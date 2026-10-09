Panchkula News: पति को सोशल मीडिया पर बदनाम करने का आरोप, मामला दर्ज

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फेज-10 निवासी जस्मीत सिंह बत्तरा ने एनसीसीआरपी पोर्टल पर चार ऑनलाइन शिकायतें दर्ज कराई थीं। उन्होंने आरोप लगाया कि पत्नी ने उनके नाम से जसजीतबत्रा30, जसजीत7739, जसजीत बत्रा 420 और जसजीत_बत्रा नाम से इंस्टाग्राम आईडी बनाकर उन्हें बदनाम किया। जांच इंस्पेक्टर गौरव बेंस सिंह, साइबर क्राइम थाना एसएएस नगर ने की।मेटा रिकॉर्ड में मिले मोबाइल नंबरपुलिस ने मेटा से इंस्टाग्राम आईडी का रिकॉर्ड मंगवाया। जांच में मोबाइल नंबर प्रेमजीत कौर के नाम पर पाए गए। प्रेमजीत कौर ने दोनों नंबर अपने नाम होने की बात स्वीकार की, लेकिन कहा कि अब ये नंबर उसके पास नहीं हैं और उसने फर्जी आईडी नहीं बनाई।जांच में दीपशिखा की शिकायत का भी उल्लेख हुआ। उसके नाम से बनी कथित फर्जी आईडी से जस्मीत सिंह को मैसेज आया था। इस आईडी से जुड़ा मोबाइल नंबर भी प्रेमजीत कौर के नाम पर मिला।पुलिस के अनुसार जस्मीत सिंह और प्रेमजीत कौर की शादी अगस्त 2020 में हुई थी। करीब छह महीने बाद दोनों में विवाद शुरू हो गया। दोनों पक्षों के खिलाफ अलग-अलग शिकायतें और केस चल रहे हैं। जस्मीत सिंह ने मोहाली अदालत में तलाक का केस भी दायर किया है। जांच रिपोर्ट के आधार पर एसएसपी की मंजूरी के बाद एफआईआर दर्ज की गई।