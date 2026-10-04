फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Panchkula News ›   Case registered against teacher and her brother for allegedly slapping a student during a dispute over a mobile phone.

Panchkula News: मोबाइल को लेकर विवाद में छात्र को थप्पड़ मारने का आरोप, शिक्षिका और भाई पर केस दर्ज

Sun, 04 Oct 2026 01:43 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Sun, 04 Oct 2026 01:43 AM IST
विज्ञापन
Case registered against teacher and her brother for allegedly slapping a student during a dispute over a mobile phone.
पंचकूला। चंडीमंदिर थाना क्षेत्र के जलौली गांव स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल में 12वीं के छात्र से कथित मारपीट, जातिसूचक शब्द कहने और परिवार को धमकी देने के मामले में पुलिस ने शिक्षिका बबली वर्मा और उसके भाई अरविंद वर्मा के खिलाफ केस दर्ज किया है। विभिन्न धाराओं के साथ एससी/एसटी एक्ट के तहत दर्ज मामले की जांच एसीपी रामकुमार कर रहे हैं।
विज्ञापन

पुलिस को दी शिकायत के अनुसार 17 सितंबर को अंग्रेजी की कक्षा में मोबाइल इस्तेमाल करने को लेकर छात्र और शिक्षिका में विवाद हुआ। परिजनों का आरोप है कि शिक्षिका ने छात्र को थप्पड़ मारा और उसके पिता को स्कूल बुलाकर अभद्र व्यवहार व जातिसूचक शब्द कहे। आरोप है कि 18 सितंबर रात करीब 11:38 बजे अरविंद ने फोन कर गाली-गलौज की और परिवार को जान से मारने की धमकी दी।
विज्ञापन

पुलिस के अनुसार दोनों को 22 और 30 सितंबर को व्हाट्सएप से जांच में शामिल होने के नोटिस भेजे गए थे। शामिल नहीं होने पर केस दर्ज किया गया।
शिक्षिका ने आरोपों को गलत बताते हुए कहा कि पढ़ाई के लिए कहने पर छात्र ने उनकी ओर चॉक फेंकी थी। उन्होंने पुराने विवाद के कारण झूठी शिकायत में फंसाने का आरोप लगाया। प्रिंसिपल पुष्पा ने शिक्षिका के व्यवहार की पहले भी शिकायतें मिलने की बात कही। पुलिस दोनों पक्षों के आरोपों की जांच कर रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed