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पंचकूला। सेक्टर-3 स्थित ताऊ देवीलाल स्टेडियम में बास्केटबॉल के अभ्यास मैच का आयोजन किया गया। इसमें खिलाड़ियों ने उत्साह के साथ भाग लिया और मैदान पर अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन किया। अभ्यास मैच का मुख्य उद्देश्य खिलाड़ियों को आगामी खेलो इंडिया प्रतियोगिता के लिए तैयार करना है।मैच के दौरान खिलाड़ियों ने बेहतर तालमेल, तेज गति और सटीक निशाने के साथ खेल का अभ्यास किया। खिलाड़ियों ने एक-दूसरे को कड़ी टक्कर देते हुए अपनी खेल क्षमता को परखा। इस दौरान कोच अमरजीत ने खिलाड़ियों को बास्केटबॉल की बारीकियां सिखाईं और खेल में सुधार के लिए जरूरी टिप्स दिए।कोच अमरजीत कोर ने बताया कि खेलो इंडिया प्रतियोगिता को ध्यान में रखते हुए खिलाड़ियों का नियमित अभ्यास करवाया जा रहा है। अभ्यास मैच के माध्यम से खिलाड़ियों को वास्तविक प्रतियोगिता जैसा माहौल देने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि वे दबाव में भी बेहतर प्रदर्शन कर सकें। उन्होंने खिलाड़ियों को खेल के दौरान अनुशासन बनाए रखने, टीम भावना से खेलने और लगातार मेहनत करने के लिए प्रेरित किया।उन्होंने कहा कि नियमित अभ्यास और सही मार्गदर्शन से खिलाड़ी अपनी कमियों को दूर कर सकते हैं। खेलो इंडिया में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए सभी खिलाड़ी पूरी मेहनत और लगन से तैयारी कर रहे हैं।