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मोरनी। राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, मोरनी में कक्षा छठी से आठवीं तक के विद्यार्थियों ने कौशल बोध कार्यक्रम के तहत कौशल मेले का आयोजन किया। इसमें विद्यार्थियों ने अपनी रचनात्मकता और व्यावहारिक कौशल का प्रदर्शन करते हुए विभिन्न हस्तनिर्मित वस्तुएं प्रदर्शित कीं।मेले में पिस्ता और अखरोट के छिलकों से बनाई गई बॉल हैंगिंग, लॉक्ड ज्योमेट्री बॉक्स, एक रुपये के सिक्के से तैयार हेलीकॉप्टर और बेकार प्लास्टिक चम्मचों से बनी वॉल हैंगिंग आकर्षण का केंद्र रहीं। विद्यार्थियों ने अनुपयोगी वस्तुओं का इस्तेमाल कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया।मेले में अध्यापकों ने विद्यार्थियों द्वारा तैयार उत्पाद खरीदकर उनका उत्साह बढ़ाया। विद्यार्थियों ने बताया कि उन्हें उत्पादों की लागत से अधिक कीमत मिली। इस गतिविधि से उन्होंने लागत, मूल्य निर्धारण, बिक्री और मुनाफे की जानकारी हासिल की। अध्यापकों ने कहा कि ऐसे आयोजन बच्चों में आत्मविश्वास, आर्थिक समझ और स्वरोजगार की भावना विकसित करते हैं। मेले ने विद्यार्थियों को अपनी प्रतिभा के साथ व्यावसायिक सोच विकसित करने का अवसर दिया।