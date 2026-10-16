अग्रवाल सभा चुनाव: अमित जिंदल और जगमोहन ने टीमों सहित भरे नामांकन

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अमित जिंदल की टीम में अध्यक्ष पद के लिए अमित जिंदल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद के लिए बलदेव मेघराज, महासचिव पद के लिए विक्की जिंदल और सचिव पद के लिए विजय के नाम शामिल हैं। वित्त सचिव सहित अन्य पदों और कार्यकारिणी सदस्यों के लिए भी नामांकन दाखिल किए गए। टीम में पंकज सहित अन्य सदस्य भी शामिल बताए गए हैं।अमित जिंदल ने कहा कि उनकी टीम अग्रवाल समाज के उत्थान, कल्याण और भलाई के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने समाज के सदस्यों के हितों को प्राथमिकता देने की बात कही। वहीं, जगमोहन ने भी अपनी टीम के साथ नामांकन दाखिल कर चुनावी मुकाबले में भागीदारी दर्ज कराई।जानकारी के अनुसार, सभा में करीब 2,800 सदस्य हैं, जबकि इस चुनाव में 118 सदस्य मतदान करेंगे। कार्यकारिणी में आठ पदाधिकारी और दस कार्यकारिणी सदस्य शामिल होंगे।