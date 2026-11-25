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फोटो सहितपंचकूला। श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर अग्रवाल सभा की ओर से मंगलवार शाम सेक्टर-16 स्थित अग्रसेन चौक पर दीपोत्सव मनाया गया। सैकड़ों दीयों और मोमबत्तियों की रोशनी से चौक जगमगा उठा। सभा के पदाधिकारियों और गणमान्य लोगों ने दीप जलाकर गुरु साहिब को नमन किया। इस दौरान राहगीरों और श्रद्धालुओं को लड्डू का प्रसाद भी बांटा गया।सभा के पूर्व प्रधान एवं पूर्व महापौर कुलभूषण गोयल ने कहा कि गुरु नानक देव जी ने प्रेम, समानता, सेवा और मानवता का संदेश दिया। उन्होंने जाति-पाति और ऊंच-नीच से ऊपर उठकर मिल-जुलकर रहने की सीख दी। उनकी शिक्षाएं आज भी समाज को सही दिशा दिखाती हैं।उन्होंने कहा कि महाराजा अग्रसेन जी ने भी समानता, सहयोग और भाईचारे का संदेश दिया था। अग्रवाल सभा सभी धर्मों के त्योहार मिल-जुलकर मनाने का प्रयास करती है। कार्यक्रम का उद्देश्य गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं को जन-जन तक पहुंचाना और सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देना रहा।