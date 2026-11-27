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-108 मीटर लंबा और 20 फुट चौड़ा होगा अतिरिक्त कॉरिडोर, बनेगा भव्य प्रवेश द्वारमाई सिटी रिपोर्टरपंचकूला। शक्तिपीठ श्री माता मनसा देवी मंदिर पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को जल्द ही मंदिर के दर्शन के लिए सीधा और भव्य रास्ता मिलेगा। करीब 10 करोड़ रुपये की लागत से मंदिर के सामने अतिरिक्त कॉरिडोर बनाया जा रहा है। इसके तैयार होने के बाद मंदिर के मुख्य प्रवेश मार्ग का स्वरूप बदल जाएगा और श्रद्धालुओं को आवागमन में भी सुविधा मिलेगी। निर्माण कार्य की प्रगति और गुणवत्ता जांचने के लिए सोमवार को निर्माण कमेटी के सदस्यों ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया।पूर्व महापौर एवं श्री माता मनसा देवी पूजा स्थल बोर्ड के सदस्य कुलभूषण गोयल, इंजीनियर आरपी मल्होत्रा, देविंदर धवन और एचसी गुप्ता ने अधिकारियों तथा निर्माण कार्य कर रहे ठेकेदार के साथ परियोजना का जायजा लिया। उन्होंने निर्माण की गुणवत्ता, डिजाइन और निर्धारित मानकों के अनुसार हो रहे काम की जानकारी ली। साथ ही अधिकारियों और ठेकेदार को काम तय समय सीमा में पूरा करने तथा गुणवत्ता से समझौता नहीं करने के निर्देश दिए।108 मीटर लंबा और 20 फुट चौड़ा होगा कॉरिडोरपरियोजना के तहत करीब 108 मीटर लंबा और 20 फुट चौड़ा अतिरिक्त कॉरिडोर बनाया जा रहा है। इसके शुरुआत में भव्य प्रवेश द्वार तैयार किया जाएगा। इसकी ड्राइंग रुड़की स्थित सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट (सीबीआरआई) ने तैयार की है। कॉरिडोर के साथ मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए अन्य विकास कार्य भी किए जा रहे हैं।मौजूदा रास्ते के तीखे मोड़ से नहीं होते थे सीधे दर्शनमंदिर के मौजूदा प्रवेश मार्ग पर तीखा मोड़ होने के कारण दूर से मुख्य मंदिर के सीधे दर्शन नहीं हो पाते थे। इसी समस्या को दूर करने के लिए मंदिर के ठीक सामने से अतिरिक्त कॉरिडोर बनाने की योजना तैयार की गई। इसके बनने से श्रद्धालुओं को सीधा रास्ता मिलेगा और मंदिर का भव्य स्वरूप भी दूर से दिखाई देगा। कुलभूषण गोयल ने कहा कि माता मनसा देवी मंदिर में देश-विदेश से लाखों श्रद्धालु दर्शन करने पहुंचते हैं। ऐसे में मंदिर परिसर में बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाना और इसकी भव्यता बढ़ाना बोर्ड की प्राथमिकता है। कॉरिडोर तैयार होने के बाद श्रद्धालुओं को आवागमन में सुविधा मिलेगी और मंदिर की सुंदरता भी बढ़ेगी।