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दोनों दल सत्ता की भूख में एक बार फिर साथ आए हैं। मान ने कहा कि बादल परिवार ने शुरुआत में तीन कृषि कानूनों की तारीफ की थी। जब किसान आंदोलन को दुनिया भर से समर्थन मिलने लगा और राजनीतिक नुकसान का डर सताने लगा तो उन्होंने अपना रुख बदल लिया। हरसिमरत कौर बादल ने केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया और शिअद ने भाजपा से गठबंधन तोड़ लिया। इन कानूनों के खिलाफ आंदोलन के दौरान 750 किसानों की जान गई। इस गठबंधन को किसान आंदोलन के दौरान हुई मौतों के लिए भी याद किया जाएगा।साल 2007 से 2017 तक अकाली-भाजपा सरकार के कार्यकाल में पंजाब ने चिट्टे का कहर झेला और बेअदबी की घटनाएं हुईं। उन्होंने भाजपा पर पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़, पंजाब के पानी और सिख संस्थाओं के मामलों में पंजाब विरोधी रुख अपनाने का आरोप भी लगाया। ब्यूरो