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पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ को मासिक रिपोर्ट देने के निर्देश दिएअभियान की प्रगति के लिए अलग वेबसाइट बनाने को कहाअमर उजाला ब्यूरोचंडीगढ़। सड़कों पर घूम रहे लावारिस कुत्तों के हमलों से आम लोगों और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ प्रशासन को प्रत्येक जिले में नसबंदी और टीकाकरण अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही हर महीने अभियान की रिपोर्ट अदालत में पेश करने और इसकी प्रगति का ब्योरा सार्वजनिक करने के लिए अलग वेबसाइट बनाने को कहा है।मुख्य न्यायाधीश अश्वनी कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति रोहित कपूर की पीठ ने 26 नवंबर को लावारिस कुत्तों से जुड़े मामलों की सुनवाई करते हुए कहा कि इस मामले में दो महत्वपूर्ण चिंताएं हैं। पहली लावारिस कुत्तों का कल्याण और दूसरी नागरिकों, विशेषकर बच्चों की सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षित आवाजाही।हाईकोर्ट ने अमृतसर जिले में आठ साल के बच्चे को लावारिस कुत्तों के हमले में मार डाले जाने की घटना का उल्लेख करते हुए कहा कि ऐसी घटनाएं चौंकाने वाली हैं और इन पर तत्काल ध्यान देने की जरूरत है। लोगों को सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर इस डर के बिना आने-जाने का अधिकार होना चाहिए कि लावारिस कुत्ते उन पर हमला कर देंगे।पीठ ने कहा कि पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ प्रशासन पहले भी नियमों के पालन और उठाए गए कदमों को लेकर हलफनामे दाखिल कर चुके हैं लेकिन दोनों पक्षों ने माना कि मौजूदा उपाय समस्या का पूरी तरह समाधान नहीं कर पाए हैं।अदालत ने पशु कल्याण से जुड़े गैर सरकारी संगठनों, संस्थाओं और स्वयंसेवकों को लावारिस कुत्तों के लिए केंद्र स्थापित करने के वास्ते जमीन और अन्य सुविधाएं देने के प्रस्ताव संबंधित जिला उपायुक्तों को देने की अनुमति दी। प्रस्ताव देने वालों को इसकी जानकारी हलफनामे के माध्यम से हाईकोर्ट को भी देनी होगी।अदालत ने तीनों प्रशासन को पशु जन्म नियंत्रण नियम 2023 का सख्ती से पालन करने और प्रत्येक जिले में नसबंदी व टीकाकरण अभियान चलाने के निर्देश दिए। मासिक रिपोर्ट में अभियान, नसबंदी और टीकाकरण वाले कुत्तों तथा केंद्रों में रखे गए कुत्तों की संख्या का ब्योरा देना होगा।इसके अलावा लावारिस कुत्तों को व्यवस्थित तरीके से गोद लेने और उनके पुनर्वास के लिए केंद्र बनाने को कहा गया है। मामले की अगली सुनवाई 11 जनवरी 2027 को होगी।