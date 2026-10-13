Panchkula News: हरियाणा रोडवेज के 200 कर्मचारियों को नहीं मिला सितंबर का वेतन

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कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें हर महीने मिलने वाले वेतन से ही घर का खर्च चलाना पड़ता है। सितंबर माह का वेतन नहीं मिलने से घरेलू जरूरतों को पूरा करना मुश्किल हो रहा है। किसी को मकान का किराया देना है तो किसी को बिजली का बिल भरना है। इसके अलावा बच्चों की स्कूल फीस और रोजमर्रा के खर्च भी समय पर पूरे करने होते हैं। वेतन नहीं मिलने के कारण इन सभी जरूरतों को पूरा करने में दिक्कत आ रही है।कर्मचारियों के अनुसार, त्योहारों के दिनों में घर का खर्च सामान्य दिनों की तुलना में बढ़ जाता है। ऐसे में वेतन का इंतजार करना उनकी परेशानी बढ़ा रहा है। कर्मचारियों ने मांग की है कि संबंधित विभाग उनकी समस्या को गंभीरता से लेते हुए सितंबर माह का वेतन जल्द जारी करवाए, ताकि वे अपने परिवार की जरूरतें पूरी कर सकें और त्योहार मना सकें।