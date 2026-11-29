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पंचकूला। जवाहर नवोदय विद्यालय मौली में सत्र 2027-28 के लिए कक्षा छठी में प्रवेश हेतु जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा हुई। पंचकूला जिले में परीक्षा के लिए सात केंद्र बनाए गए थे, जहां कुल 2027 में से 1235 बच्चों ने परीक्षा दी। परीक्षा सुबह 11.30 बजे से दोपहर 1.30 बजे तक हुई। अभ्यर्थियों को सुबह 10.30 बजे से परीक्षा केंद्रों में प्रवेश दिया गया। परीक्षार्थियों को निर्धारित समय से पहले केंद्र पर पहुंचने और प्रवेश पत्र के साथ आवश्यक निर्देशों का पालन करने की सलाह दी गई थी। प्रवेश पत्र में दी गई जानकारी के अनुसार परीक्षा के निर्धारित केंद्रों पर लिखित माध्यम से आयोजित की गई।रायपुररानी, बरवाला, मोरनी, पंचकूला सेक्टर 12-ए, पंचकूला सेक्टर 6, पिंजौर और कालका में परीक्षा केंद्र बनाए गए। प्राचार्य रूप चंद ने बताया कि रायपुररानी खंड में सबसे अधिक परीक्षार्थी पंजीकृत हुए थे। यहां राजकीय संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय रायपुररानी को केंद्र बनाया गया था। केंद्रों पर तैयारियां पहले ही पूरी कर ली गई थीं। बरवाला में राजकीय आदर्श संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बतौड़ में 228 परीक्षार्थी परीक्षा के लिए पंजीकृत हुए थे। बताया गया कि पंजीकृत बच्चों में से कम परीक्षार्थियों के परीक्षा में बैठने के पीछे दूर राज्यों में प्रवासी होना और पर्व पर मूल निवास से नहीं लौटना एक वजह हो सकती है। परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई।