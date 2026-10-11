Kaithal News: युवाओं को साइबर ठगी से बचाव के बारे में किया गया जागरूक

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पुलिस प्रवक्ता प्रवीण श्योकंद ने बताया कि साइबर अपराधी फोन कॉल, फर्जी लिंक और सोशल मीडिया से ठगी करते हैं। ऑनलाइन निवेश, फर्जी कस्टमर केयर नंबर और इनाम का लालच भी देते हैं। लोगों को अपनी बैंक संबंधी जानकारी, एटीएम विवरण या ओटीपी साझा नहीं करना चाहिए। किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक करने या संदिग्ध मोबाइल एप डाउनलोड करने से बचें। पुलिस टीम ने युवाओं को सोशल मीडिया पर सावधानी बरतने और मजबूत पासवर्ड रखने की सलाह दी। ऑनलाइन खरीदारी से पहले वेबसाइट की विश्वसनीयता जांचने को भी प्रेरित किया।ठगी होने पर हेल्पलाइन 1930 पर जानकारी दें : एसपी : एसपी मनप्रीत सिंह सूदन ने लोगों से कहा कि साइबर अपराधियों के झांसे में न आएं। किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें। ठगी का शिकार होने पर साइबर हेल्पलाइन 1930 पर कॉल करें। आधिकारिक साइबर पोर्टल पर शिकायत दर्ज करवाएं, जिससे रकम रुकने की संभावना बढ़ती है।