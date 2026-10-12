Kaithal News: कुश्ती ट्रायल कल, सुबह 8 से 9 बजे तक होगा वजन

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इसमें विभिन्न भार वर्गों के पहलवान अपनी प्रतिभा दिखाकर चयन के लिए दावेदारी पेश करेंगे। ट्रायल में शामिल होने वाले खिलाड़ियों के लिए सुबह 8 से 9 बजे तक वजन कराने का समय निर्धारित किया गया है। सुबह 9 बजे के बाद किसी भी पहलवान का वजन नहीं लिया जाएगा। इसलिए खिलाड़ियों को निर्धारित समय से पहले पहुंचने की अपील की गई है।तीनों वर्गों में होंगे मुकाबले : ट्रायल में पुरुष फ्री स्टाइल, महिला फ्री स्टाइल और ग्रीको रोमन वर्ग के पहलवान हिस्सा लेंगे। पुरुष फ्री स्टाइल में 57, 61, 65, 70, 74, 79, 86, 92, 97 और 125 किलोग्राम भार वर्ग निर्धारित किए गए हैं।महिला फ्री स्टाइल में 50, 53, 55, 57, 59, 62, 65, 68, 72 और 76 किलोग्राम भार वर्ग में चयन होगा। वहीं ग्रीको रोमन वर्ग में 55, 60, 63, 67, 72, 77, 82, 87, 97 और 130 किलोग्राम भार वर्ग के पहलवान ट्रायल में भाग ले सकेंगे।