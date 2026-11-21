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कैथल। धुंध के मौसम में सड़कों पर सबसे बड़ा खतरा सिर्फ कम दृश्यता नहीं, बल्कि सड़क किनारे बिना किसी संकेत के खड़े भारी वाहन भी हैं। हाईवे पर पार्किंग लाइट बंद, ब्रेक लाइट खराब और पीछे रिफ्लेक्टर टेप के बिना खड़े ट्रक-ट्रालियां दूसरे वाहन चालकों के लिए जानलेवा साबित हो सकते हैं। इसके बावजूद वाहन चालक सुरक्षा नियमों को ताक पर रख रहे हैं।शनिवार को हिसार-चंडीगढ़, एनएच-152डी और जम्मू-कटरा नेशनल हाईवे के अलावा जींद, करनाल और पटियाला रोड पर भी ऐसे नजारे देखने को मिले। कहीं ट्रक और ट्रैक्टर-ट्रालियां बिना पार्किंग लाइट के खड़ी थीं तो कहीं ओवरलोड वाहन बिना रिफ्लेक्टर टेप के सड़कों पर दौड़ते नजर आए। शहर में सवारियां ढो रहे ऑटो और निजी बसों की हालत भी चिंताजनक है। कई वाहनों की पिछली लाइटें टूटी हुई हैं और ब्रेक व इंडिकेटर तक काम नहीं कर रहे। ऐसे में धुंध के दौरान जरा सी चूक बड़े हादसे का कारण बन सकती है।धुंध में सड़क किनारे खड़े ट्रक बनते हैं खतरावाहन चालक अजय कुमार का कहना है कि धुंध के मौसम में हाईवे पर सफर करना पहले से ही जोखिम भरा होता है। ऐसे में बिना पार्किंग लाइट जलाए खड़े ट्रक और ट्रालियां परेशानी बढ़ा रहे हैं। कई बार दूर से सड़क खाली दिखाई देती है, लेकिन अचानक सामने भारी वाहन नजर आता है। इससे बचने के लिए दूसरे वाहन चालक को तुरंत ब्रेक लगाने पड़ते हैं। भारी वाहनों को निर्धारित पार्किंग स्थल पर ही खड़ा करना चाहिए। पुलिस को रात के समय ऐसे वाहनों की विशेष जांच करनी चाहिए।खराब लाइटों वाले वाहनों से बढ़ रहा खतरास्थानीय निवासी राजू का कहना है कि शहर में चलने वाले ऑटो और निजी बसों की फिटनेस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। कई ऑटो की पिछली लाइटें टूटी हुई हैं और इंडिकेटर काम नहीं करते। सुबह स्कूल जाने वाले बच्चों और काम पर निकलने वाले लोगों को भी ऐसे वाहनों के बीच सफर करना पड़ता है। धुंध में छोटी-छोटी खराबियां भी बड़े हादसे का कारण बन सकती हैं। परिवहन विभाग को वाहनों की नियमित जांच करनी चाहिए और खराब लाइटों वाले वाहनों पर कार्रवाई करनी चाहिए।74 हजार वाहन चालकों के किए चालानयातायात नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई कर रही है। करीब 11 महीने में यातायात पुलिस ने 74 हजार वाहन चालकों के चालान किए हैं। इनमें बिना हेलमेट, गलत दिशा में वाहन चलाने, बिना सीट बेल्ट, ओवरस्पीड, शराब पीकर वाहन चलाने और मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने के मामले शामिल हैं। इसके बावजूद सड़कों पर नियमों की अनदेखी जारी है। भारी वाहनों की गलत पार्किंग, ओवरलोडिंग और खराब लाइटों पर भी सख्ती जरूरी है।सड़क किनारे खड़े वाहनों से हुए हादसे, कई लोगों की गई जान- 30 अक्तूबर 2026: एनएच-152 पर शिमला गांव के पास खड़े ट्रक से टैंकर टकराया। हादसे में चालक पीरा राम की मौत हो गई।- 10 जुलाई 2026: एनएच-152डी पर पूंडरी-बरसाना रोड के पास बिना संकेतक खड़े ट्राले से कैंटर टकराया। चालक सूर्यप्रकाश (35) की मौत हो गई।- 24 जून 2026: एनएच-152 पर पिंजुपुरा के पास सड़क पर खड़ी कार को बचाने के प्रयास में बोलेरो की टक्कर से बाइक सवार विनीत और राहुल (दोनों 21 वर्ष) की मौत हो गई।- 21 जुलाई 2026: एनएच-152डी पर मूंदड़ी के पास ट्रक की टक्कर से एयरफोर्स सार्जेंट विकास (39) की मौत हो गई।सड़कों पर वाहन खड़े न करें : गिरिश कुमारआरटीए कैथल गिरिश कुमार ने कहा कि समय-समय पर वाहन चालकों को जागरूक किया जाता है। धुंध के मौसम को देखते हुए वाहन चालकों से अपील है कि सड़कों के किनारे या बीच में वाहन खड़ा न करें। निर्धारित पार्किंग स्थल पर ही वाहन खड़ा करें, ताकि दूसरे वाहन चालकों को परेशानी न हो और सड़क दुर्घटनाओं से बचा जा सके।