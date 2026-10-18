फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Kaithal News ›   Today is Durga Ashtami; crowds of devotees are expected to throng the temples.

Kaithal News: दुर्गा अष्टमी आज, मंदिरों में उमड़ेगी श्रद्धालुओं की भीड़

Sun, 18 Oct 2026 11:47 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 18 Oct 2026 11:47 PM IST
विज्ञापन
Today is Durga Ashtami; crowds of devotees are expected to throng the temples.
पूजा-अर्चना और भजन-कीर्तन करतीं महिला संकीर्तन मंडली की सदस्य। संवाद - फोटो : सांकेतिक
राजौंद। शारदीय नवरात्र के अंतिम दिनों में मां दुर्गा की आराधना के लिए श्रद्धालुओं में खासा उत्साह है। सोमवार को दुर्गा अष्टमी मनाई जाएगी। इस अवसर पर मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने की संभावना है। रविवार को भी शहर के मंदिरों में श्रद्धालु मां भगवती के दर्शन और पूजा-अर्चना के लिए पहुंचे। कई श्रद्धालुओं ने कन्या पूजन कर छोटी कन्याओं को भोजन करवाया और उपहार भेंट किए।
विज्ञापन

आचार्य राम भगत हरित ने बताया कि अष्टमी तिथि सोमवार सुबह लगभग 10 बजकर 53 मिनट तक रहेगी। इसके बाद नवमी तिथि शुरू हो जाएगी। नवरात्र में अष्टमी और नवमी का विशेष धार्मिक महत्व है। अष्टमी पर मां महागौरी की पूजा की जाती है। श्रद्धालु कन्याओं को मां भगवती का स्वरूप मानकर उनका पूजन करते हैं और सुख-समृद्धि की कामना करते हैं। उन्होंने बताया कि नवरात्र के दौरान मां भगवती की पूजा-अर्चना, नाम स्मरण और भजन-कीर्तन का विशेष महत्व है। श्रद्धालुओं को श्रद्धा और विधि-विधान के साथ मां की आराधना करनी चाहिए।
विज्ञापन

वहीं दुर्गा मंदिर में नवरात्रभर महिला संकीर्तन मंडली की ओर से प्रतिदिन भजन-कीर्तन किया गया। महिलाओं ने मां भगवती की महिमा का गुणगान किया। रविवार को भी भजन-कीर्तन से मंदिर परिसर भक्तिमय बना रहा।

पूजा-अर्चना और भजन-कीर्तन करतीं महिला संकीर्तन मंडली की सदस्य। संवाद

पूजा-अर्चना और भजन-कीर्तन करतीं महिला संकीर्तन मंडली की सदस्य। संवाद- फोटो : सांकेतिक

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed