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Kaithal News: महाराजा अजमीढ़ देव की जयंती पर स्वर्णकार समाज ने लिया एकजुटता का संकल्प

Wed, 07 Oct 2026 12:07 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 07 Oct 2026 12:07 AM IST
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The Swarnkar community pledged unity on the birth anniversary of Maharaja Ajmidh Dev.
महाराजा अजमीढ़ देव जी की जयंती पर कार्यक्रम में उप​स्थित स्वर्णकार समाज के लोग। विज्ञप्ति
गुहला चीका। स्वर्णकार एसोसिएशन चीका की ओर से मंगलवार को स्वर्णकार समाज के आराध्य एवं कुलनायक महाराजा अजमीढ़ देव महाराज की जयंती बड़े हर्षोल्लास और श्रद्धा के साथ मनाई गई। कार्यक्रम में स्वर्णकार समाज के पदाधिकारियों सहित आसपास के क्षेत्रों से पहुंचे बड़ी संख्या में समाज के लोगों ने भाग लिया। जयंती समारोह के दौरान यज्ञ का आयोजन किया गया जिसमें समाज की सुख-समृद्धि, आपसी भाईचारे, सामाजिक एकता व सभी के मंगलमय जीवन की कामना की गई।
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इसके बाद सभी उपस्थित श्रद्धालुओं को प्रसाद एवं लड्डुओं का वितरण किया गया। कार्यक्रम के दौरान स्वर्णकार समाज के स्वर्गीय राम कुमार वर्मा के सुपुत्र अरुण वर्मा ने स्वर्णकार एसोसिएशन एवं समाज को धर्मशाला निर्माण के लिए एक कनाल भूमि दान करने की घोषणा की। इस अवसर पर स्वर्णकार एसोसिएशन के प्रधान लक्ष्मण वर्मा, उपप्रधान महावीर वर्मा, सेक्रेटरी प्रदीप वर्मा, सचिव नरेश वर्मा सहित समाज के अन्य लोग उपस्थित रहे।
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कार्यक्रम में वक्ताओं ने कहा कि समाज की मजबूती आपसी एकता, भाईचारे और मिल-जुलकर आगे बढ़ने से ही संभव है। आने वाले समय में समाज को और अधिक संगठित करने, सामाजिक कार्यों को बढ़ावा देने और जहां भी कोई कमी या त्रुटि रही है, उसे आपसी विचार-विमर्श से दूर करने का संकल्प लिया गया।
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समाज के पदाधिकारियों ने कहा कि महाराजा अजमीढ़ देव की जयंती केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि समाज को एक सूत्र में बांधने और आने वाली पीढ़ी को अपनी गौरवशाली विरासत से जोड़ने का अवसर है। सभी समाजबंधुओं ने मिलकर समाजहित में कार्य करने और भविष्य में भी ऐसे आयोजनों को और भव्य रूप देने का संकल्प लिया।

इस अवसर पर स्वर्णकार समाज में आपसी एकता, भाईचारे और सामाजिक सहयोग का संदेश देखने को मिला।

महाराजा अजमीढ़ देव जी की जयंती पर कार्यक्रम में उपस्थित स्वर्णकार समाज के लोग। विज्ञप्ति

महाराजा अजमीढ़ देव जी की जयंती पर कार्यक्रम में उपस्थित स्वर्णकार समाज के लोग। विज्ञप्ति

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