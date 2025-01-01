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जिले में अभियान के लिए 578 बूथ बनाए गए हैं। पहले दिन इन बूथों पर बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी। इसके बाद 23 और 24 नवंबर को स्वास्थ्य विभाग की टीमें घर-घर जाकर बचे हुए बच्चों को खुराक देंगी। निदेशक डॉ. वीरेंद्र यादव ने बताया कि प्रदेश के आठ जिलों में चलाए जा रहे इस अभियान के तहत करीब 16.32 लाख बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाने का लक्ष्य रखा गया है।अभियान को सफल बनाने के लिए प्रदेशभर में करीब 26 हजार अधिकारी और कर्मचारी लगाए गए हैं। कैथल जिले में करीब 600 स्वास्थ्यकर्मी इस जिम्मेदारी को संभालेंगे। इसके अलावा 24 ट्रांजिट टीमें और 53 मोबाइल टीमें भी बनाई गई हैं। अभियान की निगरानी के लिए 95 सुपरवाइजर नियुक्त किए गए हैं। बस अड्डों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर भी ट्रांजिट टीमें बच्चों को खुराक पिलाएंगी। इस मौके पर सिविल सर्जन डॉ. बलविंदर, पीएमओ डॉ. मीनाक्षी गोयल, डॉ. सचिन मांडले, डॉ नवराज, सुरेंद्र गर्ग सहित स्वास्थ्य विभाग के अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे।अभिभावकों को करेंगे जागरूकअभियान में आंगनबाड़ी केंद्रों और स्कूलों की भी मदद ली जा रही है। महिला एवं बाल विकास विभाग के कार्यकर्ताओं को अभिभावकों को जागरूक करने और बच्चों को बूथ तक पहुंचाने की जिम्मेदारी दी गई है। शिक्षा विभाग स्कूलों और व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से अभिभावकों को संदेश देगा। ग्रामीण क्षेत्रों में सरपंचों और पंचों के सहयोग से मुनादी करवाकर लोगों को जागरूक किया जाएगा।प्रवासी मजदूरों के बच्चों पर भी ध्यानस्वास्थ्य विभाग की टीमें ईंट-भट्ठों और अन्य स्थानों पर काम करने वाले प्रवासी मजदूरों के बच्चों तक भी पहुंचेंगी। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग को ऐसे बच्चों की सूची तैयार करवाने और उन्हें पोलियो की खुराक पिलाने में सहयोग करने के निर्देश दिए गए हैं।