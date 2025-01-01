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न्यायमूर्ति आलोक जैन रविवार को ढांड रोड स्थित अमृत फार्म में अधिवक्ता परिषद की ओर से आयोजित संविधान दिवस व प्रांतीय अधिवेशन कार्यक्रम में अधिवक्ताओं को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि संविधान निर्माण में अनेक महान व्यक्तित्वों का योगदान रहा। इनमें डॉ. राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभभाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस और डॉ. भीमराव अंबेडकर जैसे प्रमुख नाम शामिल हैं।उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान का निर्माण देश की एकता, विविधता और लोकतांत्रिक मूल्यों को ध्यान में रखकर किया गया है। संविधान दिवस हमें सांविधानिक मूल्यों, सिद्धांतों और संस्थागत ढांचे की याद दिलाता है, जो आज भी देश का मार्गदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि न्याय और विवाद समाधान की अवधारणा भारत के लिए नई नहीं है। संविधान के अस्तित्व में आने से बहुत पहले ही भारतीय सभ्यता में विवादों को सुलझाने, सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने और व्यापारिक संबंधों को सुचारू रूप से संचालित करने की व्यवस्थाएं मौजूद थीं।न्यायमूर्ति आलोक जैन ने कहा कि भारत में सहमति और व्यापार आधारित विवाद समाधान की समृद्ध परंपरा रही है। इन व्यवस्थाओं में लंबे समय तक चलने वाले मुकदमों के बजाय दक्षता, विशेषज्ञता और व्यापारिक गतिविधियों की निरंतरता को प्राथमिकता दी जाती थी। भारत में विवाद समाधान की परंपराओं की जड़ें वैदिक काल तक जाती हैं। प्राचीन न्यायविदों ने विवाद समाधान की तीन स्तरीय व्यवस्था को मान्यता दी थी। इन संस्थाओं की ओर से अपने ज्ञान और व्यापारिक प्रथाओं के आधार पर विवादों का समाधान किया जाता था जिससे व्यापारिक संबंध भी सुरक्षित रहते थे।इस अवसर पर अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद के उपाध्यक्ष सत्यप्रकाश ने कहा कि अधिवक्ता परिषद संगठन को मजबूती प्रदान करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। यह केवल वकीलों का संगठन नहीं, बल्कि विधिक एवं न्यायिक परिवार का संगठन है। परिषद में देश, समाज और संस्कृति से जुड़े विषयों पर चिंतन किया जाता है, ताकि भारत को और अधिक समृद्ध व सशक्त बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि भारत ज्ञान और आंतरिक विश्वास की शक्ति वाला देश है। संविधान को अपनाने से देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूती मिली है। अधिवक्ताओं के जीवन में मिशन और विजन का विशेष महत्व है।कार्यक्रम में हरियाणा विद्युत नियामक आयोग के सदस्य मुकेश गर्ग, रणवीर खडकाली संयुक्त महामंत्री, अमित चंदेल जोनल संयोजक, विपिन त्यागी और रविंदर सिंह सहित अन्य वक्ताओं ने भी अपने विचार रखे। इस मौके पर जगरूप सिंह, शीला तंवर, अजय शक्ति गोयल, अमित राणा, सुरेंद्र चाहर, रविंद्र, विपिन त्यागी, विजय कुमार और वैशाली सहित अनेक अधिवक्ता मौजूद रहे।