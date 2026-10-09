Kaithal News: अथर्ववेद और ऋग्वेद सदन रहे प्रथम

प्रतियोगिता में कड़े मुकाबले के बीच अथर्ववेद और ऋग्वेद दोनों सदनों ने संयुक्त रूप से पहला स्थान हासिल किया। वहीं यजुर्वेद सदन ने दूसरा और सामवेद सदन ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। संस्थान के चेयरमैन कुलदीप सिंह ने कहा कि विद्यार्थी किसी भी देश और समाज का भविष्य होते हैं। आधुनिक युग में केवल पुस्तकीय ज्ञान ही पर्याप्त नहीं है बल्कि बच्चों में सामाजिक चेतना, नैतिक मूल्य और मंच पर निर्भीक होकर बोलने का कौशल विकसित होना भी बेहद जरूरी है। प्रधानाचार्य जितेन्द्र सिंह ने विद्यार्थियों की सराहना करते हुए कहा कि इस तरह की प्रतियोगिताएं बच्चों को दैनिक जीवन में जिम्मेदार बनाती हैं और उन्हें समाज में अपना सकारात्मक योगदान देने की सीख देती हैं। भाषण प्रतियोगिता से बच्चों के विचार स्पष्ट होते हैं और उनमें आत्मविश्वास का संचार होता है।