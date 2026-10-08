Kaithal News: विज्ञान प्रदर्शनी में विद्यार्थियों ने दिखाई प्रतिभा

राजौंद। शहीद सियाराम राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में राजौंद ब्लॉक स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। प्रदर्शनी में राजौंद ब्लॉक के सभी विद्यालयों के विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और विभिन्न वैज्ञानिक मॉडल एवं प्रोजेक्ट प्रस्तुत कर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में अमित सिंगल, रीना सैनी, सोनिया एवं विवेक कुमार ने निर्णायक मंडल (जज) की भूमिका निभाई। निर्णायकों ने विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत विभिन्न विज्ञान मॉडल एवं प्रोजेक्ट का अवलोकन किया और उनकी वैज्ञानिक सोच, रचनात्मकता और प्रस्तुति की सराहना की। इस अवसर पर ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर संदीप नैन सहित ब्लॉक शिक्षा कार्यालय से कुलदीप वर्मा, प्रदीप एवं अशोक कुमार व संदीप पाठक विशेष रूप से उपस्थित रहे। उन्होंने विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि इस प्रकार की विज्ञान प्रदर्शनी विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण, नवाचार एवं रचनात्मक सोच विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। कार्यक्रम का सफल आयोजन विद्यालय के इंचार्ज एवं कार्यक्रम के नोडल अधिकारी भूपेन्द्र सिंह के कुशल मार्गदर्शन में किया गया। उन्होंने कार्यक्रम की व्यवस्थाओं को बेहतर ढंग से संभालते हुए पूरे आयोजन को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

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