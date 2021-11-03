Kaithal News: एचसीएस में 24वें स्थान पर रहीं सोंगरी की बेटी प्रति काैर

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

प्रति कौर की सफलता उन युवाओं के लिए प्रेरणादायक है, जो नौकरी और पारिवारिक जिम्मेदारियों के बीच रहकर बड़े लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं। प्रति कौर ने अपनी स्कूली शिक्षा 12वीं कक्षा तक आरोही मॉडल स्कूल, सोंगरी से प्राप्त की। इसके बाद कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से वर्ष 2020 में स्नातक की पढ़ाई पूरी की। वर्तमान में वह पिछले दो वर्षों से आबकारी एवं कराधान विभाग में कराधान निरीक्षक के पद पर कार्यरत हैं।नौकरी के साथ-साथ उन्होंने एचसीएस परीक्षा की तैयारी जारी रखी और अपनी मेहनत व दृढ़ संकल्प के बल पर यह उपलब्धि हासिल की।बिना कोचिंग घर पर रहकर की तैयारी : उन्होंने बताया कि परिवार में सबसे बड़ी होने के कारण प्रति कौर ने अपनी जिम्मेदारियों को ध्यान में रखते हुए घर पर रहकर ही प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने का निर्णय लिया। उन्होंने न तो किसी कोचिंग संस्थान का सहारा लिया और न ही तैयारी के लिए दिल्ली गईं। उन्होंने नौकरी के साथ नियमित रूप से पढ़ाई की और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखा। इस दौरान उनके विभाग का भी उन्हें अच्छा सहयोग मिला।पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया से युवाओं को मिला अवसर : प्रति कौर ने बताया कि भर्ती प्रक्रिया पारदर्शिता के साथ संपन्न हुई जिससे ग्रामीण क्षेत्र के साधारण परिवारों से आने वाले युवाओं को भी प्रतिभा साबित करने का अवसर मिलता है। प्रति कौर की सफलता से गांव के युवाओं को भी अपने सपनों को पूरा करने की प्रेरणा मिलेगी।