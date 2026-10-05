Kaithal News: पिता की हत्या के आरोप में बेटा निरुद्ध

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पुलिस को दी शिकायत में छत्तीसगढ़ निवासी महिला ने बताया कि वह अपने पति लक्ष्मी प्रसाद और करीब 16 वर्षीय बेटे के साथ लगभग दो सप्ताह पहले गांव भाना स्थित ईंट भट्ठे पर मजदूरी करने आई थी। वीरवार रात करीब साढ़े आठ बजे वह अपने पति को खाना देने गई थी। इसी दौरान पति-पत्नी के बीच कहासुनी हो गई। शिकायत के अनुसार, विवाद बढ़ने पर बेटा अपने पिता को रोकने लगा। उसने कई बार पिता को रोकने का प्रयास किया, लेकिन वह नहीं माने। इसके बाद बेटे ने झुग्गी में रखी कस्सी उठा ली और पिता पर हमला कर दिया। उसने पिता की गर्दन और सिर पर कई वार किए। गंभीर चोट लगने से लक्ष्मी प्रसाद की मौके पर ही मौत हो गई। पूंडरी थाना एसएचओ सुनील कुमार ने बताया कि पुलिस ने मामले में नाबालिग को निरुद्ध कर लिया है। उससे आवश्यक पूछताछ की गई है। मामले की जांच के बाद नाबालिग को बाल सुधार गृह भेज दिया गया। संवाद

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पूंडरी। गांव भाना में ईंट भट्ठे पर पिता की हत्या के मामले में पूंडरी पुलिस ने उसके 16 वर्षीय नाबालिग बेटे को निरुद्ध किया है। आरोप है कि बेटे ने कस्सी से पिता की गर्दन और सिर पर कई वार किए, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने जरूरी पूछताछ और जांच के बाद नाबालिग को बाल सुधार गृह भेज दिया है।