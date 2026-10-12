Kaithal News: ताईक्वांडो चैंपियनशिप में शिक्षा भारती की छात्राओं ने जीते 18 पदक

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प्रतियोगिता में सफलता के बाद विद्यालय पहुंचने पर विजेता छात्राओं, उनके अभिभावकों और खेल प्रशिक्षिका सुदेश का स्वागत किया गया। विद्यालय प्रबंधन ने छात्राओं की उपलब्धि पर खुशी जताते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। संस्थान के चेयरमैन कुलदीप सिंह बिढाण ने कहा कि छात्राओं का प्रदर्शन पूरे संस्थान के लिए गर्व की बात है। खेलों से विद्यार्थियों में अनुशासन, शारीरिक क्षमता और नेतृत्व के गुण विकसित होते हैं। विद्यालय प्रबंधन खिलाड़ियों को आगे बढ़ने के लिए हरसंभव सुविधा और प्रोत्साहन देने के लिए प्रतिबद्ध है।प्रिंसिपल जितेंद्र सिंह ने कहा कि विद्यालय के विद्यार्थी शिक्षा के साथ खेलों में भी लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्राओं की मेहनत और खेल प्रशिक्षकों के मार्गदर्शन से यह उपलब्धि हासिल हुई है। इस अवसर पर विद्यालय का शिक्षण व गैर-शिक्षण स्टाफ, खेल शिक्षक और छात्राओं के अभिभावक मौजूद रहे। सभी ने विजेता खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया।इन छात्राओं ने जीते पदकविद्यालय के चेयरमैन कुलदीप सिंह बिढाण ने बताया कि पारुल, नयारा, तृष्णा, यशिका, गीत, हिमांशी और नव्या ने स्वर्ण पदक जीते। गुजारिश, साक्षी, गरिमा, जैस्मिन, निधि और परिद्धि ने रजत पदक हासिल किए। वहीं माही यादव, आरुषि और चाहत ने कांस्य पदक जीते।