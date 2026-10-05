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सेवा ही संगठन का मूल मंत्र है : महेंद्र चीमा

Mon, 05 Oct 2026 11:21 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 05 Oct 2026 11:21 PM IST
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Service is the organization's core mantra: Mahendra Cheema
सडक़ किनारे पड़े कचरे को उठाते हुए महेंद्र सिंह चीमा।
गुहला चीका। सेवा पखवाड़ा के तहत चलाए जा रहे सेवा संकल्प अभियान के दौरान सोमवार को चीका में सीएम विंडो सदस्य महेंद्र सिंह चीमा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने ताऊ देवीलाल पार्क रोड पर सफाई अभियान चलाया। सदस्यों ने सबसे पहले ताऊ देवीलाल पार्क रोड व अन्य वार्डों के बाहर पड़ा कचरा, प्लास्टिक और गंदगी साफ की। सीएम विंडो सदस्य महेंद्र सिंह चीमा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन से लेकर पूरे देश में सेवा पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इसी के तहत उन्होंने सफाई अभियान चलाया है। उन्होंने कहा कि इस अभियान का मकसद लोगों को यह संदेश देना है कि सफाई सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं बल्कि हम सबकी जिम्मेदारी है। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने दुकानदारों और राहगीरों को कचरा डस्टबिन में डालने और सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग न करने के लिए जागरूक भी किया।

सडक़ किनारे पड़े कचरे को उठाते हुए महेंद्र सिंह चीमा।

सडक़ किनारे पड़े कचरे को उठाते हुए महेंद्र सिंह चीमा।

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